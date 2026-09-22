¿La música influye en las emociones? Invitan a concierto de música renacentista y barroca en Durango

¿Puede una melodía modificar la conducta de quien la escucha? Ese es uno de los precedentes que rodean a “El jardín de los afectos”, concierto de música renacentista y barroca que se realizará este miércoles en el Museo de Arte Sacro, de la Catedral de Durango.

Massimo Gatta, músico e historiador que participará en la presentación, explicó que durante el Renacimiento y el Barroco existía una visión amplia de la relación entre música, cuerpo y emociones. Los teóricos de aquella época estudiaban su posible influencia sobre los humores, las enfermedades y el comportamiento, mientras que los compositores buscaban provocar determinados estados de ánimo mediante tonalidades, melodías y ritmos.

El programa propone un recorrido por distintas expresiones de esos “afectos”. Comenzará con danzas que abrirán simbólicamente la entrada al jardín; continuará con música inglesa vinculada con el gusto por la melancolía y piezas inspiradas en la obra de Henry Purcell, relacionadas con el dolor y la alegría. Finalmente, el repertorio español incluirá melodías como Marizápalos y la danza polirrítmica Canarios.

Massimo Gatta consideró que la música de otros siglos puede mantener un vínculo con el público actual, siempre que exista disposición para escucharla. Afirmó que su influencia trasciende el tiempo y recordó que, desde Platón en la Grecia antigua, se ha discutido su capacidad para fortalecer determinados comportamientos individuales y colectivos. No obstante, señaló que desconoce la evidencia científica suficiente para confirmar efectos terapéuticos específicos.

El concierto, organizado como parte de la Semana del Historiador y la Historiadora 2026 por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UJED, contará con la participación de Odelinda Montserrat Reyes González, soprano; Daniel Elizalde Barbosa, en laúd y guitarra barroca, y Massimo Gatta, en la viola de gamba, instrumento de cuerda frotada cuya sonoridad fue considerada cercana a la voz humana.

El músico destacó que el instrumento que utilizará fue construido por el laudero duranguense Adrián Salazar, quien radica en Cremona, Italia, y que es el único que existe actualmente en Durango. La entrada será libre y la presentación está dirigida al público en general.