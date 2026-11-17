Con la proximidad de las fiestas decembrinas, el Palacio del Conde del Valle de Súchil abrió sus puertas a una exposición que reúne distintas expresiones de una de las tradiciones más arraigadas de la temporada navideña.

Se trata de “Nacimientos de Iberoamérica”, una muestra de Fomento Cultural Banamex que invita a descubrir cómo diferentes comunidades han representado el nacimiento de Jesús a través de sus propias tradiciones y manifestaciones artesanales.

La exposición propone un recorrido por Iberoamérica mediante 64 obras elaboradas por 55 maestras y maestros artesanos de 16 países. Cada pieza ofrece una interpretación particular del pesebre, en la que convergen elementos religiosos, culturales y cotidianos que permiten reconocer tanto las semejanzas como las particularidades de los pueblos que mantienen viva esta práctica.

La tradición de los nacimientos tiene su origen en la representación del nacimiento de Jesús y, con el paso de los siglos, llegó a distintas regiones del continente americano, donde adquirió características propias.

Los artesanos incorporaron materiales, personajes y elementos de su entorno, dando lugar a una diversidad de escenas que reflejan la imaginación, las costumbres y la identidad de cada comunidad.

UN RECORRIDO ENTRE MATERIALES Y TRADICIONES

Uno de los principales atractivos de la muestra es la variedad de técnicas y materiales empleados en la elaboración de las piezas. El barro, la madera, las fibras vegetales, los textiles y la cerámica se convierten en recursos para dar forma a las representaciones, que van desde pequeñas composiciones hasta creaciones de mayor formato.

Más allá de la representación tradicional del pesebre, las obras permiten apreciar cómo una misma celebración puede adquirir distintas formas de acuerdo con el contexto cultural de cada región. La vestimenta de los personajes, los materiales utilizados y los elementos que acompañan las escenas dan cuenta de la riqueza del arte popular y de los conocimientos transmitidos entre generaciones.

El proyecto que dio origen a esta colección también comprende un trabajo de investigación, documentación y recopilación desarrollado durante cinco años en 21 países iberoamericanos, incluidos España y Portugal, además de encuentros de intercambio de conocimientos entre artesanos.

Así, “Nacimientos de Iberoamérica” acerca al público duranguense a una tradición compartida que, lejos de conservar una sola forma de representación, continúa transformándose a través de la creatividad de sus comunidades. La exposición permanecerá abierta en Casa Súchil hasta el 30 de enero de 2027.