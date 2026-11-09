La nueva izquierda estadounidense nació donde Trump sembró el miedo

Donald Trump convirtió el miedo en una gramática política: miedo al migrante, al musulmán, a la diversidad y a quienes cuestionan el poder de las grandes corporaciones. Las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026 dejaron una respuesta que merece llamarse revolucionaria en el terreno de las ideas. Una izquierda joven, diversa y abiertamente redistributiva demostró que es posible ganar sin esconder sus convicciones. El progresismo dejó de limitarse a resistir al trumpismo: comenzó a disputarle la definición misma de lo que significa ser estadounidense.

Michigan concentra el sentido de esa transformación. Abdul El-Sayed, médico de 42 años e hijo de inmigrantes egipcios, ganó la elección al Senado frente al republicano Mike Rogers y se convirtió en el primer musulmán elegido para esa cámara. Michigan había votado por Trump en 2024. Lejos de diluir su programa para parecer aceptable, El-Sayed defendió la cobertura sanitaria universal, la reducción de los costos familiares y la limitación del dinero corporativo en la política. La campaña republicana intentó convertir su religión en sospecha mediante acusaciones no sustentadas. Su victoria muestra que una identidad estigmatizada puede convertirse en punto de encuentro político, sin reducirse a un símbolo.

Desde una perspectiva posmarxista, lo ocurrido importa porque la disputa electoral no se juega únicamente en torno al ingreso, sino también alrededor de quién consigue articular demandas distintas bajo un horizonte común. Ernesto Laclau y Chantal Mouffe llamaron la atención sobre esa construcción de hegemonía: ninguna identidad popular está dada de antemano; se forma cuando reclamos de trabajadores, jóvenes, minorías y comunidades desplazadas encuentran un lenguaje compartido. En Michigan, la defensa de la salud pública se conectó con la crítica al racismo religioso y al poder empresarial. La nueva izquierda amplía la cuestión de clase.

El fenómeno desbordó Michigan. Al menos cinco candidaturas respaldadas por los Socialistas Democráticos de América ganaron escaños en la Cámara de Representantes, según los resultados reportados por Associated Press y NPR: Donavan McKinney en Michigan, Darializa Avila Chevalier y Claire Valdez en Nueva York, Melat Kiros en Colorado y Chris Rabb en Pensilvania. No se trata de una revolución socialista consumada, sino de algo que hace pocos años parecía improbable: propuestas de salud universal, cuidado infantil, derechos laborales y una crítica explícita al poder del capital consiguieron nuevas voces en el Congreso. La izquierda ya no pide permiso para ser izquierda.

La dimensión generacional ayuda a explicar el cambio. El centro CIRCLE de la Universidad Tufts estimó que el 71% de los votantes de entre 18 y 29 años apoyó a candidatos demócratas a la Cámara, frente al 25% que eligió republicanos. La encuesta AP Voter Poll encontró que alrededor de seis de cada diez electores hispanos respaldaron a los demócratas. Es importante no confundir ese voto con un respaldo automático al socialismo democrático; los demócratas son una coalición heterogénea. Pero esas cifras indican que la retórica de exclusión no consiguió monopolizar las aspiraciones de una generación que quiere vivienda accesible, seguridad económica y un futuro menos desigual.

También es una victoria cultural. Avila Chevalier, de familia dominicana, y El-Sayed representan historias que la política antimigrante ha intentado situar en los márgenes de la nación. Su ascenso no demuestra que el racismo haya desaparecido, pero sí exhibe el fracaso de una premisa fundamental del trumpismo: que la pertenencia nacional exige homogeneidad religiosa, étnica o cultural. Desde la idea gramsciana de hegemonía, este desplazamiento es crucial. Se disputa el sentido común, aquello que una sociedad considera natural y posible. La diversidad deja de presentarse solamente como un derecho a tolerar y empieza a actuar como fuente legítima de dirección política.

Para México y América Latina, la lección no consiste en importar una fórmula electoral estadounidense. Consiste en reconocer que la justicia social y la pluralidad pueden reforzarse mutuamente. Una política emancipadora no debe escoger entre el salario del trabajador y la dignidad del migrante, entre los servicios públicos y la igualdad de las minorías. Precisamente en esa articulación reside la potencia de las nuevas izquierdas. La prueba será convertir las victorias simbólicas en derechos materiales.

Trump continúa en la Casa Blanca y ninguna elección intermedia acaba por sí sola con el poder de una derecha organizada. Pero la jornada del 3 de noviembre rompió una narrativa de inevitabilidad. Allí donde el miedo aspiraba a construir obediencia, apareció una coalición que habló de bienestar, pertenencia y democracia. La verdadera novedad no es que la izquierda haya conseguido algunos escaños: es que, por primera vez en mucho tiempo, puede mirar hacia el futuro sin pedir disculpas por querer transformarlo.