Kiosko

ARTE

La obra 'Los Guardianes del Hormiguero' llegará a la capital duranguense

Con una historia para toda la familia, este es un plan apto para todo el mundo.

La obra 'Los Guardianes del Hormiguero' llegará a la capital duranguense

La obra 'Los Guardianes del Hormiguero' llegará a la capital duranguense

EMILIO BARRIENTOS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Durango recibirá una puesta en escena que aborda el cuidado del medio ambiente a través de personajes y situaciones fantásticas.

Como parte del Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes (CINAEI) 2026, el próximo jueves 29 de octubre se presentará en Durango la obra teatral Los Guardianes del Hormiguero, una propuesta dirigida a toda la familia que combina aventura, humor y un mensaje sobre la importancia de reducir la contaminación.

¿De qué trata la obra?

La historia gira en torno a Octavius, Emperador del Hormiguero, quien decide abandonar la recolección de alimentos. Mientras tanto, Capital Imperio, Emperador del Basurero, busca incrementar la producción de desechos, lo que desencadena un conflicto entre ambos mundos.

Como solución, los personajes recurren a una engañosa comida rápida para alimentar al hormiguero, sin embargo, la situación termina por salirse de control y provoca el despertar de Garbage Monster, una criatura que amenaza con causar un desastre.

Ante este escenario, la hormiga Moi y el príncipe cucaracha Crash deberán unir fuerzas para enfrentar el peligro, en una aventura que plantea la importancia de la colaboración y la responsabilidad ambiental.


¿Cuándo y dónde será?


La obra contará con dos presentaciones durante el jueves 29 de octubre, ambas con un costo de entrada de 70 pesos por persona.


La puesta en escena tendrá como sede el Centro Revueltas CORE, ubicado en calle Independencia 110 sur, casi esquina con Aquiles Serdán, en la Zona Centro de la capital duranguense, donde se ofrecerán dos funciones, programadas a las 11:00 y 19:00 horas.


Los interesados podrán consultar más información sobre la programación del circuito a través del sitio oficial del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).


La presentación forma parte de las actividades del CINAEI 2026, iniciativa que contempla funciones teatrales en espacios independientes y que tendrá presencia en Durango con propuestas dirigidas a distintos públicos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: obra Los Guardianes del Hormiguero Durango CORE Durango, obra, Nacional, Hormiguero,

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Kiosko
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas