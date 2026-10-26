La obra 'Los Guardianes del Hormiguero' llegará a la capital duranguense

Durango recibirá una puesta en escena que aborda el cuidado del medio ambiente a través de personajes y situaciones fantásticas.

Como parte del Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes (CINAEI) 2026, el próximo jueves 29 de octubre se presentará en Durango la obra teatral Los Guardianes del Hormiguero , una propuesta dirigida a toda la familia que combina aventura, humor y un mensaje sobre la importancia de reducir la contaminación.

¿De qué trata la obra?

La historia gira en torno a Octavius, Emperador del Hormiguero, quien decide abandonar la recolección de alimentos. Mientras tanto, Capital Imperio, Emperador del Basurero, busca incrementar la producción de desechos, lo que desencadena un conflicto entre ambos mundos.

Como solución, los personajes recurren a una engañosa comida rápida para alimentar al hormiguero, sin embargo, la situación termina por salirse de control y provoca el despertar de Garbage Monster, una criatura que amenaza con causar un desastre.

Ante este escenario, la hormiga Moi y el príncipe cucaracha Crash deberán unir fuerzas para enfrentar el peligro, en una aventura que plantea la importancia de la colaboración y la responsabilidad ambiental.

¿Cuándo y dónde será?

La obra contará con dos presentaciones durante el jueves 29 de octubre, ambas con un costo de entrada de 70 pesos por persona.

La puesta en escena tendrá como sede el Centro Revueltas CORE, ubicado en calle Independencia 110 sur, casi esquina con Aquiles Serdán, en la Zona Centro de la capital duranguense, donde se ofrecerán dos funciones, programadas a las 11:00 y 19:00 horas.

Los interesados podrán consultar más información sobre la programación del circuito a través del sitio oficial del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

La presentación forma parte de las actividades del CINAEI 2026, iniciativa que contempla funciones teatrales en espacios independientes y que tendrá presencia en Durango con propuestas dirigidas a distintos públicos.