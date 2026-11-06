La ola azul en EU: instantáneas mexicanas

1. La derrota de Trump no es nuestra victoria.

2. La fiesta es allá, en el vecino país del norte, entre quienes repudiaron a Donald Trump. De hecho, México no fue tema. Son temas la seguridad fronteriza, el fentanilo, la migración y el comercio, pero sólo en la medida en que afecten intereses estadounidenses. El sistema político de allá funciona de manera muy diferente al de acá y no todo gira en torno al presidente. Es mucho más federalizado y descentralizado.

3. Si California fuera un país, sería la sexta economía del mundo, con un PIB de $4.3 billones de dólares, al tiempo que Texas ocuparía el lugar número ocho, con un PIB de $2.9 billones de dólares; ambas economías son significativamente mayores que la mexicana, cuyo tamaño es de $2.18 billones de dólares. California tiene 39.4 millones de habitantes y Texas 31.7 millones.

4. Estas dos locomotoras serán conducidas por estadounidenses de ascendencia mexicana. Xavier Becerra es el gobernador electo de California, y Gina Hinojosa es gobernadora electa de Texas. La madre de Becerra era originaria de Guadalajara; su padre nació en Sacramento, pero creció en Tijuana. A su vez, la madre de Hinojosa es originaria de San Luis Potosí, mientras que su padre nació en Texas.

Su agenda política es netamente estadounidense, y es un error esperar que favorezcan a México en las relaciones bilaterales.

5. De hecho, Becerra cuenta con un historial documentado de quejas y acciones relacionadas con la contaminación originada en México —principalmente por aguas residuales sin tratar, efluentes, contaminantes industriales y toxinas provenientes de la zona del río Tijuana— que se vierten hacia el condado de San Diego.

6. La población total de Estados Unidos al 5 de noviembre de 2026 es de 343 millones de habitantes. El porcentaje de la población hispana o latina es de alrededor de 20.5%, equivalente a 70 millones de habitantes, de los cuales 47 millones son de origen mexicano.

7. En la elección del martes 3 de noviembre, el 64% de los latinos votaron por los demócratas y el 33% por los republicanos. Son el 15.6% de los votantes potenciales y en esta elección representaron el 10% de quienes acudieron a la cita con las urnas.

8. No existe tal cosa como un voto latino homogéneo e integrado. El voto de los inmigrantes originarios de Cuba es mayoritariamente republicano, mientras que los de origen mexicano o puertorriqueño votan mayoritariamente por los demócratas.

9. Los trabajadores de origen mexicano han sido objeto de las redadas, detenciones y deportaciones de la policía migratoria ICE; veinte de ellos han muerto bajo su custodia. Las muertes causadas por ICE fueron un factor muy importante para el voto contra el trumpismo.

10. Algunos trabajadores mexicanos en Estados Unidos se han quejado de que el Gobierno de México muestra mayor interés en la evolución de las negociaciones comerciales con Washington que en la defensa de los derechos laborales de sus compatriotas en suelo estadounidense.

Trump seguirá siendo presidente hasta el 20 de enero de 2029 a las 12:00 horas. Ningún problema mexicano se resolverá mediante una intervención estadounidense. Otra cosa es usar el espantapájaros de la injerencia externa, como coartada para otorgar impunidad a personas de la cúpula del oficialismo, que, al menos, deberían ser investigadas aquí y ahora.

@Carlos_Tampico