La OSUJED llevará a escena la pasión y el escándalo de 'Carmen'

Pocas obras han logrado trascender el tiempo con la fuerza de “Carmen”. Convertida hoy en una de las óperas más representadas y admiradas del mundo, la creación de Georges Bizet llegará este viernes al Teatro Ricardo Castro a través de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango (OSUJED), bajo la dirección artística del maestro Miguel Ángel Burciaga Díaz, quien recientemente fue nombrado director titular de la agrupación.

En entrevista, el músico duranguense compartió algunos de los elementos históricos y musicales que convierten a “Carmen” en una de las obras más fascinantes del repertorio universal, además de explicar por qué su música continúa cautivando al público siglo y medio después de su estreno.

El concierto, titulado “Viejos perfumes”, tendrá como eje central las suites orquestales de la célebre ópera de Bizet, además de incluir obras de Camille Saint-Saëns y la participación del violinista José Sandoval como solista invitado.

UNA OBRA ENTRE ESCÁNDALO

Aunque actualmente es considerada una obra maestra, “Carmen” tuvo un comienzo muy distinto. De acuerdo con Burciaga, la ópera fue recibida con frialdad e incluso rechazo durante sus primeras presentaciones en París.

“Carmen es sin duda una de las obras más amadas por todo el público; sin embargo, fue una desgracia para su compositor, Georges Bizet, quien murió apenas tres meses después de su estreno con la sensación de que había escrito una mala obra debido a los fracasos de sus primeras funciones”, explicó.

La razón de aquella reacción se encontraba en el carácter revolucionario de la historia. Lejos de los modelos idealizados que dominaban la escena operística del siglo XIX, Bizet presentó una protagonista libre, desafiante y ajena a las convenciones morales de su época.

“Carmen fue atacada por mostrar una historia en un entorno muy realista y sin la idealización a la que el público decimonónico estaba acostumbrado. Era una protagonista desafiante de las normas sociales y que no esperaba ningún tipo de salvación o reivindicación para acomodarse a las buenas costumbres”, señaló.

Con el paso de los meses, aquello que inicialmente fue considerado un escándalo comenzó a transformarse en admiración.

DE FRACASO A OBRA INMORTAL

La historia terminó dando la razón a Bizet, aunque demasiado tarde para que pudiera presenciarlo. Poco después de su muerte, “Carmen” inició una conquista imparable de los escenarios europeos. La intensidad dramática de la historia y la riqueza de su música terminaron por convertirla en una referencia obligada de la ópera universal.

Burciaga recordó que incluso grandes compositores quedaron cautivados por la obra. “Johannes Brahms la consideró la mejor ópera que vio, y a partir de ahí terminó convirtiéndose en una de las tres óperas más representadas de todos los tiempos”.

Muchas de sus melodías han trascendido los teatros para formar parte del imaginario colectivo, convirtiéndose en algunas de las páginas musicales más reconocibles de toda la historia de la música clásica.

LA BELLEZA DE LAS SUITES ORQUESTALES

Para esta presentación, la OSUJED interpretará las suites orquestales derivadas de la ópera, una oportunidad para disfrutar de la fuerza melódica y el color instrumental de Bizet sin necesidad de una puesta en escena completa.

El programa permitirá apreciar la intensidad dramática, los ritmos inspirados en la tradición española y la capacidad narrativa que hicieron de “Carmen” una obra inmortal.

Bajo la dirección de Miguel Ángel Burciaga, la orquesta continúa consolidando una nueva etapa artística, apostando por programas que acercan al público tanto a las grandes obras del repertorio universal como a experiencias musicales accesibles para nuevos espectadores.

Así, más de 150 años después de su estreno, “Carmen” sigue demostrando que las obras verdaderamente grandes sobreviven a las polémicas, a los prejuicios de su tiempo y a las modas pasajeras.

La presentación de la OSUJED será el próximo viernes a las 20:00 horas en el Teatro Ricardo Castro.