La OSUJED presenta mañana 'Homenaje Sinfónico' a Juan Gabriel, José José y Marco Antonio Solís

La música romántica mexicana llegará al Teatro Ricardo Castro este viernes con un “Homenaje Sinfónico” a Juan Gabriel, José José y Marco Antonio Solís, espectáculo que prepara la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango (OSUJED) para ofrecer una velada dedicada a tres figuras fundamentales de la música popular en México.

Bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Burciaga Díaz, quien también está a cargo de los arreglos sinfónicos, el concierto buscará llevar al terreno orquestal temas que forman parte de la memoria musical de varias generaciones de mexicanos.

La presentación reunirá a 100 artistas en escena, entre músicos de la OSUJED, integrantes del Coro de la Escuela Superior de Música y las voces de Xóchitl Valles, Shinobi Ortiz y Maythé Barbier, quienes interpretarán algunas de las canciones más representativas de estos artistas.

Noche de éxitos

El repertorio estará dedicado a Juan Gabriel, conocido como El Divo de Juárez; José José, recordado como “El Príncipe de la Canción”, y Marco Antonio Solís, popularmente llamado “El Buki”. Sus composiciones han acompañado historias de amor, desamor y nostalgia, y mantienen una presencia constante en la cultura popular.

Con la combinación de las voces solistas, el coro y la fuerza instrumental de la orquesta, el homenaje propone una nueva dimensión sonora para canciones que el público reconoce y canta a través del tiempo.