La OSUJED presenta mañana 'Homenaje Sinfónico' a Juan Gabriel, José José y Marco Antonio Solís
La música romántica mexicana llegará al Teatro Ricardo Castro este viernes con un “Homenaje Sinfónico” a Juan Gabriel, José José y Marco Antonio Solís, espectáculo que prepara la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango (OSUJED) para ofrecer una velada dedicada a tres figuras fundamentales de la música popular en México.
Bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Burciaga Díaz, quien también está a cargo de los arreglos sinfónicos, el concierto buscará llevar al terreno orquestal temas que forman parte de la memoria musical de varias generaciones de mexicanos.
La presentación reunirá a 100 artistas en escena, entre músicos de la OSUJED, integrantes del Coro de la Escuela Superior de Música y las voces de Xóchitl Valles, Shinobi Ortiz y Maythé Barbier, quienes interpretarán algunas de las canciones más representativas de estos artistas.
Noche de éxitos
El repertorio estará dedicado a Juan Gabriel, conocido como El Divo de Juárez; José José, recordado como “El Príncipe de la Canción”, y Marco Antonio Solís, popularmente llamado “El Buki”. Sus composiciones han acompañado historias de amor, desamor y nostalgia, y mantienen una presencia constante en la cultura popular.
Con la combinación de las voces solistas, el coro y la fuerza instrumental de la orquesta, el homenaje propone una nueva dimensión sonora para canciones que el público reconoce y canta a través del tiempo.
El evento será este viernes a las 20:00 horas, en el Teatro Ricardo Castro, donde la OSUJED prepara un encuentro entre la música sinfónica y los grandes éxitos de tres intérpretes que dejaron una huella profunda en la canción mexicana.