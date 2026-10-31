La OSUJED presentó en el Teatro Ricardo Castro 'Homenaje Sinfónico'

Con un recorrido musical por algunos de los temas más representativos de la música romántica en español, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) presentó el concierto “Homenaje Sinfónico”, en el Teatro Ricardo Castro, donde rindió tributo a tres grandes figuras de la música mexicana: José José, Juan Gabriel y Marco Antonio Solís.

Bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Burciaga Díaz, la agrupación ofreció una propuesta que fusionó los arreglos orquestales con las melodías que han acompañado a distintas generaciones. La presentación contó con las voces de los cantantes duranguenses Maythe Barbier, Xóchitl Valles y Shinobi Ortiz, quienes compartieron el escenario con el Coro de la Escuela Superior de Música de la UJED.

RECORRIDO POR GRANDES ÉXITOS

Durante la velada, el público disfrutó de canciones como “El triste”, “Hasta que te conocí”, “Amar y querer”, “Lo pasado, pasado”, “Nadie” y “Mi eterno amor secreto”, entre otras piezas que forman parte del repertorio de los homenajeados.

Las interpretaciones vocales, acompañadas por la fuerza de la orquesta y las voces corales, dieron una nueva dimensión a estos clásicos de la música en español.

Así, el Teatro Ricardo Castro se convirtió en el escenario de una noche dedicada a recordar canciones que mantienen su vigencia y siguen conectando con el público a través de sus letras y melodías.