La paz que todavía no existe: la frágil tregua entre EUA e Irán

Después de semanas marcadas por bombardeos, amenazas, bloqueos marítimos y temor a una guerra regional de consecuencias imprevisibles, Estados Unidos e Irán finalmente han decidido detenerse. El cese al fuego y la apertura de negociaciones representan, sin duda, una buena noticia. Disminuyen el riesgo inmediato de una escalada, permiten recuperar parcialmente la circulación por el estrecho de Ormuz y ofrecen un respiro a una economía mundial nuevamente amenazada por el aumento de los precios energéticos.

Sin embargo, celebrar la reducción de las hostilidades no debería conducirnos a confundir una pausa militar con una paz verdadera. Lo que existe por ahora no es una reconciliación, sino una tregua construida sobre profundas diferencias políticas, militares y nucleares. Es un acuerdo necesario, pero también extraordinariamente vulnerable.

Washington y Teherán parecen haber comprendido que continuar el enfrentamiento podía resultar demasiado costoso para ambos. Estados Unidos enfrentaba el peligro de quedar atrapado en otro conflicto prolongado en Medio Oriente, precisamente cuando sus prioridades estratégicas también se encuentran en Europa y Asia. Irán, por su parte, necesitaba reducir la presión militar, recuperar sus exportaciones petroleras, obtener acceso a recursos congelados y evitar que el deterioro económico profundizara el descontento interno.

La diplomacia, por tanto, no surgió únicamente de una voluntad repentina de paz. Surgió también del cansancio, de la necesidad económica y del temor compartido a perder el control de la confrontación. Esto no invalida el acuerdo, pero sí obliga a analizarlo con prudencia.

Uno de los principales avances es la posibilidad de normalizar la navegación por el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta. Su reapertura reduce las presiones sobre el precio del petróleo y ofrece cierta tranquilidad a los mercados internacionales. La sola expectativa de un regreso gradual de las exportaciones iraníes ya ha provocado una disminución del precio del crudo.

Pero los mercados pueden reaccionar más rápido que la política. El petróleo puede bajar en cuestión de horas después de una declaración presidencial, mientras que reconstruir la confianza entre dos gobiernos que se han amenazado, sancionado y atacado durante años puede requerir mucho más tiempo.

Además, la normalización de Ormuz no elimina la disputa sobre quién controla realmente la seguridad de esa ruta. Irán ha comprobado que su capacidad para amenazar el tránsito marítimo le concede una herramienta de negociación enorme frente a Estados Unidos y frente a las economías dependientes del petróleo del Golfo. Washington, en cambio, insiste en que el paso debe permanecer abierto y libre de condicionamientos políticos.

Esta diferencia podría convertirse rápidamente en una nueva fuente de tensión. Estados Unidos considera que la libre navegación debe ser una condición permanente. Irán podría interpretar la tregua como un reconocimiento de su capacidad para participar en la administración y seguridad del estrecho. Cuando las partes otorgan significados diferentes al mismo acuerdo, el conflicto no desaparece: simplemente queda aplazado.

El problema nuclear es todavía más complejo. Irán se ha comprometido a no desarrollar armas nucleares, pero la discusión fundamental continúa abierta. ¿Qué sucederá con el uranio enriquecido acumulado? ¿Dónde será almacenado? ¿Será diluido dentro de Irán o trasladado a otro país? ¿Teherán conservará el derecho de enriquecer uranio con fines civiles? ¿Qué nivel de inspecciones internacionales aceptará?

Estas preguntas no son detalles técnicos. Son el corazón mismo del conflicto. Para Washington, una capacidad nuclear iraní cercana al umbral militar representa una amenaza estratégica. Para Teherán, renunciar completamente al enriquecimiento significaría aceptar una pérdida de soberanía y abandonar uno de los proyectos tecnológicos más simbólicos del país.

Por ello, el compromiso iraní de no producir una bomba es insuficiente si no existe un sistema verificable. La confianza entre ambos gobiernos es prácticamente inexistente. Estados Unidos sospecha que Irán puede utilizar las negociaciones para ganar tiempo, recuperar ingresos y conservar su capacidad nuclear. Irán, por su parte, recuerda que Washington abandonó anteriormente un acuerdo nuclear negociado durante años y restableció sanciones que afectaron gravemente a su economía.

¿Cómo puede Irán confiar en que un nuevo compromiso será respetado por futuras administraciones estadounidenses? ¿Cómo puede Estados Unidos estar seguro de que el programa nuclear iraní permanecerá limitado si los inspectores no tienen acceso suficiente? Sin respuestas claras, la tregua corre el riesgo de convertirse en otra pausa temporal dentro de un conflicto interminable.

Las sanciones constituyen otro obstáculo. Teherán necesita beneficios económicos visibles para justificar las concesiones realizadas. Espera aumentar sus exportaciones de petróleo, recuperar activos congelados y atraer inversiones para reconstruir infraestructura dañada. Estados Unidos quiere que cualquier alivio sea gradual, condicionado y reversible.

El orden de las concesiones será decisivo. Irán exigirá resultados antes de reducir completamente sus capacidades estratégicas. Washington pedirá verificaciones antes de levantar las restricciones más importantes. Cada parte espera que la otra dé el primer paso, mientras ambas temen quedar en desventaja.

Un ataque israelí de gran escala, una operación contra Hezbollah, una provocación en el Golfo o incluso un error de cálculo podrían destruir rápidamente los avances alcanzados. Mientras no exista un mecanismo regional que incluya, directa o indirectamente, a Israel y a los países del Golfo, el acuerdo permanecerá expuesto a decisiones tomadas fuera de la mesa de negociación entre Washington y Teherán.

El plazo de 60 días también parece demasiado ambicioso. Resolver en apenas dos meses disputas relacionadas con sanciones, uranio enriquecido, inspecciones, misiles, seguridad marítima y relaciones regionales resulta poco realista. El anterior acuerdo nuclear requirió años de conversaciones, mediaciones y negociaciones técnicas. Ahora las diferencias son todavía mayores y la confianza mucho menor.

La presión del calendario puede ser útil para evitar que las conversaciones se prolonguen indefinidamente. Sin embargo, también puede producir un documento superficial, diseñado para ofrecer una victoria política inmediata sin resolver los problemas estructurales.