La pedalista duranguense Eunice Ramírez asegura su boleto al Mundial de Gravel en Australia

La ciclista duranguense Eunice Idali Ramírez Gurrola aseguró su plaza al Campeonato Mundial de Gravel UCI 2026, a celebrarse en Australia, luego de obtener el segundo lugar en la categoría Femenil 35 años y más durante el certamen UCI Gravel Arteaga México. El resultado le otorgó el pase directo tras subir al podio en territorio coahuilense.

Demuestra su poderío y talento

El trazado se desarrolló en el poblado de San Antonio de las Alazanas, municipio de Arteaga, sobre un trayecto de 133 kilómetros en la Sierra Madre Oriental. Ramírez completó la prueba con un registro oficial de 5 horas, 59 minutos y 22 segundos, superando un terreno con pronunciados desniveles, caminos de terracería y exigentes condiciones de alta montaña.

La contienda se disputó de manera simultánea con la UCI Gravel World Series, formato donde ciclistas mexicanas e internacionales compartieron ruta bajo la normativa del organismo rector. En la modalidad de Gran Fondo, el reglamento estipuló la entrega de pases directos al certamen mundialista para las corredoras que se ubicaran en las posiciones de honor dentro de sus divisiones.

La clasificación respalda la trayectoria de Ramírez Gurrola, atleta con amplio recorrido en el ciclismo de montaña (MTB) a nivel regional. En temporadas recientes, la corredora de Durango ha mantenido una presencia constante en el podio dentro de seriales de maratón y pruebas de cross country en el norte del país, destacando por su solvencia en trazados de larga distancia.

Rumbo al plano internacional

Su incursión en el gravel representa una evolución técnica sustentada en la resistencia acumulada en el MTB y el rodaje en carretera. Ramírez ha mostrado una constancia competitiva que le permite alternar disciplinas, utilizando la experiencia adquirida en maratones de alta exigencia para administrar el esfuerzo y sostener el ritmo de carrera a lo largo de los 133 kilómetros de competencia.

Con la plaza ratificada, la pedalista iniciará su proceso de preparación rumbo al compromiso de 2026 en Oceanía. El certamen mundialista en Australia demandará elevar la carga de entrenamiento para medirse con la elite global de la especialidad, marcando un precedente relevante para el ciclismo de fondo duranguense dentro del circuito de la Unión Ciclista Internacional.