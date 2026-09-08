'La peor persona del mundo' llega a la Cineteca con función gratuita y cine debate

“La peor persona del mundo”, la aclamada película del director noruego Joachim Trier, llegará este miércoles a la pantalla de la Cineteca de Durango, ahora como parte de una selección especial del proyecto Cineclub Piloncillo, una iniciativa que apuesta por acercar al público obras fundamentales del cine internacional desde la mirada de creadores duranguenses.

La función forma parte de una curaduría colectiva en la que cineastas, realizadores y personas vinculadas al séptimo arte en Durango eligen las películas que consideran imprescindibles para compartir con la audiencia.

En esta ocasión, la selección fue realizada por la cineasta duranguense Deniss Barreto, quien eligió una cinta que se ha convertido en uno de los referentes más celebrados del cine europeo de los últimos años.

Espacio para la conversación

Estrenada en 2021, “La peor persona del mundo” sigue la historia de Julie, una mujer que atraviesa el final de sus 20 años mientras intenta descubrir quién quiere ser realmente. Entre relaciones sentimentales, cambios de carrera y decisiones que transforman su rumbo, la protagonista enfrenta las contradicciones de una generación marcada por la incertidumbre y la búsqueda constante de identidad.

¿Cuándo estará en proyección?

La proyección de “La peor persona del mundo” se realizará este miércoles a las 18:45 horas en la Cineteca de Durango.

Al término de la función se llevará a cabo un cine debate, un espacio donde el público podrá compartir impresiones y reflexionar sobre los temas que plantea la película. La entrada será gratuita y abierta para todo público.