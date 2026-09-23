La pérdida de memoria en la vejez no es normal; exhortan a acudir con especialistas

Los padecimientos cognitivos como el alzheimer y diversos tipos de demencia registran un incremento en Durango, derivado del envejecimiento demográfico de la población, situación que ha encendido las alarmas sobre la necesidad de fortalecer la atención a la salud mental, advirtió el vicepresidente del Colegio de Psicólogos de Durango, Jorge Enrique Loera Castañeda.

En el marco del Día Mundial del Alzheimer y el mes de concientización sobre la salud mental, expuso que hay un aumento en las cifras de afectaciones en adultos mayores.

“Aquí en Durango de casi 700 mil habitantes que tenemos, 200 mil son adultos mayores. Y de estos 200 mil adultos mayores están presentando entre 14 mil y 16 mil adultos mayores algún compromiso cognitivo relacionado con la demencia”, precisó.

Por lo que alertó que, además del incremento en el número de casos, se enfrenta una creciente brecha de desatención y subdiagnóstico en la entidad.

Explicó que existe una tendencia cultural a normalizar la pérdida de memoria en la vejez, lo que impide la atención médica oportuna.

“Hay adultos mayores que viven con demencia y no tienen un diagnóstico como tal, ya que tenemos por cultura a veces justificar que los olvidos son pues naturales en la etapa de la vejez”, señaló.

Asimismo, indicó que los trastornos depresivos suelen presentarse enmascarados como “pseudodemencia depresiva”, complicando aún más la detección temprana.