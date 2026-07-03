¿La plastilina es tóxica para los niños?

La plastilina es uno de los materiales más utilizados por los niños para jugar, desarrollar su creatividad y fortalecer habilidades motrices. Sin embargo, es común que surja la duda sobre si representa un riesgo para la salud, especialmente cuando los pequeños la manipulan con frecuencia o intentan llevarla a la boca.

En términos generales, la plastilina comercial elaborada por fabricantes reconocidos no es tóxica y está diseñada para ser utilizada por niños bajo la supervisión de un adulto.

Estos productos suelen fabricarse con ingredientes que cumplen normas de seguridad, por lo que el contacto con la piel o una ingestión accidental en pequeñas cantidades normalmente no provoca intoxicaciones graves.

No obstante, esto no significa que la plastilina sea un producto apto para el consumo.

¿QUÉ PODRÍA PASAR SI LA CONSUMEN?

Si un niño ingiere una cantidad considerable, podría presentar molestias como dolor abdominal, náuseas o vómito. Además, algunas variedades contienen altos niveles de sal, lo que puede representar un riesgo si se consumen grandes cantidades.

Otro aspecto importante es que la plastilina puede convertirse en un peligro para los menores de tres años, ya que existe el riesgo de asfixia si introducen trozos en la boca. Por ello, los especialistas recomiendan que su uso siempre sea supervisado y que se respeten las edades sugeridas por el fabricante.

La plastilina es sin duda un recurso educativo y recreativo de gran valor cuando se utiliza de manera responsable. Con una supervisión adecuada, los niños pueden disfrutar de esta actividad sin problema.