La Plaza de Toros Alejandra en Durango alista la Gran Corrida de Calaveras para este 31 de octubre

La cuenta regresiva ha comenzado para la celebración de la Gran Corrida de Calaveras, uno de los eventos taurinos programados para la temporada otoñal en Durango y que tendrá como escenario la Monumental Plaza de Toros Alejandra el próximo 31 de octubre a las 20:00 horas. La promoción del festejo continúa mientras la venta de boletos permanece abierta a través de los canales autorizados.

El cartel contempla la participación del rejoneador español Andy Cartagena y del matador hidrocálido Luis David Adame, quienes compartirán escenario en una función nocturna inspirada en las celebraciones del Día de Muertos. Además, se anunció la lidia de ejemplares de la ganadería Coronado dentro de una propuesta temática que busca combinar la tradición taurina con elementos representativos de estas fechas.

Figuras de talla internacional

La Corrida de Calaveras forma parte de una apuesta por consolidar eventos temáticos dentro del calendario taurino duranguense. La empresa organizadora ha señalado que la intención es ofrecer una experiencia distinta a una corrida convencional, incorporando ambientación especial relacionada con las celebraciones del Día de Muertos.

La presencia de Andy Cartagena genera expectativas entre la afición local, pues el caballista español llega respaldado por actuaciones recientes en plazas de relevancia internacional. Por su parte, Luis David Adame figura entre los toreros mexicanos con mayor actividad en los últimos años, combinación que busca ofrecer un cartel atractivo para los seguidores de la fiesta brava.

Tradición y cultura, de la mano

La propuesta cuenta con antecedentes recientes en la región. En los últimos años, la empresa promotora ha impulsado corridas inspiradas en fechas y tradiciones de arraigo popular, buscando fortalecer la actividad taurina tanto en Durango como en la Comarca Lagunera.

A menos de dos semanas de su realización, la Gran Corrida de Calaveras se perfila como uno de los eventos taurinos más importantes del cierre de año en la capital duranguense. Los interesados todavía pueden adquirir entradas para una noche que promete reunir tradición, espectáculo y una ambientación especial en torno a una de las fechas más representativas de la cultura mexicana.