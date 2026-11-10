La politóloga Marian Vidaurri explica cómo el populismo sofisticado y las redes sociales cambiaron la política en América Latina

Marian Vidaurri, politóloga y economista, observa que el populismo ya no funciona como antes. Según su análisis, el populismo contemporáneo no es una doctrina cohesionada, sino una retórica en la que predominan la política de la venganza y los discursos de odio, con el poder como un fin en sí mismo y no como un medio.

Académica y doctora en relaciones internacionales, Marian Vidaurri tiene 20 años de experiencia en gobernanza democrática, política pública e instituciones multilaterales en América Latina y el Caribe. Desde agosto de 2025 trabaja como Research Associate en el Cornell Center on Democracy de la Universidad de Cornell, donde impulsa proyectos de investigación sobre democracia y programas de educación y participación cívica. También es Lecturer de Democracia y Política Pública en el campus de Cornell en Washington, DC.

Nacida y criada en Monterrey, México, se licenció en Gobierno y Economía en la Universidad de Cornell en 2003, hizo la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Oxford en 2006 y la Maestría en Administración Pública en la Universidad de Pensilvania en 2016. Completó sus estudios doctorales en la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS).

En el año académico 2025/26 fue Inaugural Fellow del Latin American Studies Initiative (LASI) de SAIS, y desde 2017 colabora como voluntaria con el Centro de Cultura, Arte, Trabajo y Educación (CCATE), en Norristown, Pensilvania.

Marian Vidaurri distingue entre el populismo clásico y el populismo sofisticado

Vidaurri traza una línea entre el populismo clásico del siglo XX, con figuras como Getúlio Vargas en Brasil, Juan Domingo Perón en Argentina o Lázaro Cárdenas en México, y lo que denomina populismo sofisticado. El clásico combinaba política económica y social orientada a resolver desigualdades estructurales, y se apoyaba en una doctrina capaz de mantener unido a un movimiento político.

La versión actual, explica, no tiene necesariamente una ideología. Su objetivo principal es permanecer en el poder sin importar los medios, y para ello recurre a la destrucción sistemática e intencional de la institucionalidad democrática y del principio de pesos y contrapesos. En lugar de una doctrina, ofrece una retórica de venganza y de odio.

Redes sociales: amplificador del mensaje y herramienta de intimidación

Para Vidaurri, la diferencia más importante entre el populismo clásico, el neopopulismo de finales del siglo XX y el actual es el uso de la tecnología. Plataformas como X, Facebook o TikTok permiten a los líderes populistas hablarle directamente a su base, deslegitimar a sus opositores y desafiar al sistema de partidos tradicional sin intermediarios institucionales. Esa conexión directa también favorece el culto a la personalidad.

La capacidad de manipular información en tiempo real y de construir una imagen pública en redes ha sido, en su lectura, clave para consolidar estos liderazgos. Señala además que los populistas usan las redes para intimidar y difamar a sus opositores, lo que genera un ambiente de autocensura. Así, instituciones como el Congreso o los partidos políticos pierden relevancia, y el proceso democrático se vuelve más mediatizado y menos institucional.

Causas estructurales, erosión desde dentro y una salida posible

El auge de estos liderazgos, sostiene Vidaurri, no surge en el vacío. Los partidos tradicionales se han visto incapaces de competir en el nuevo escenario mediático, en un contexto donde la democracia no ha resuelto los problemas principales de la ciudadanía, como la violencia, la inseguridad y el bienestar económico. El populismo moderno se alimenta de la desconexión entre la ciudadanía y las instituciones democráticas, que se vuelve más evidente donde la desigualdad y la pobreza son extremas y persistentes.

También subraya que el populismo, antes visto como un fenómeno ajeno al sistema democrático, hoy está normalizado dentro de las estructuras del poder. Quienes lo practican han cambiado las reglas del juego desde dentro y han reducido el papel de las instituciones que equilibraban el poder. La retórica del enemigo interno ha fragmentado a las sociedades latinoamericanas.

Vidaurri matiza que esa división no es consecuencia directa del populismo, sino de factores estructurales previos, como la desigualdad y la violencia, que el populismo profundizó y aprovechó para mantenerse en el poder. Aclara además que no todo populismo daña a la democracia, porque en mayor o menor medida todos los políticos recurren a elementos populistas para ganar apoyo. La diferencia está en cómo algunos líderes los usan para concentrar poder y debilitar el Estado de derecho.

Para revertir este proceso, Vidaurri plantea abordar las causas estructurales que lo alimentan: la desigualdad, la pobreza y la violencia. Ve el populismo como un síntoma de problemas profundos de la región y sostiene que, solo al resolverlos, se creará un entorno en el que pierda influencia y las democracias puedan fortalecerse de manera más sólida y sostenible.