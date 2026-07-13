Al equipo del gobernador Esteban Villegas le urgía agarrase de un tema distinto para tratar de desviar la atención que ha recibido el mandatario de Durango de la prensa nacional durante las últimas semanas. La visita de la Presidenta era el pretexto que necesitaban.

Pero, la visita de Claudia Sheinbaum no dejó los resultados esperados para Villegas Villarreal y sus asesores, pues lo único que pudieron "presumir" tras la visita presidencial fueron las fotos de supervisión en la presa El Tunal II y las palabras de la mandataria en el municipio de Gómez Palacio, donde dijo que hay "buena coordinación" con el Estado. Y nada más.

Sí, realmente nada nuevo. Unas fotos con una guitarra y un gesto de educación fue el único material que tuvieron para procesar y tratar de mandar un mensaje que convenciera a los duranguenses de que existe "buena relación" entre el gobernador de Durango y la Presidenta de la República. Pobre saldo.

Relegado en la agenda

Fuentes muy cercanas a la plana mayor de la 4T revelaron a este agente que los operadores políticos de la Ciudad de México no se mostraron sorprendidos con lo ocurrido en Durango este fin de semana, pues haber relegado al Gobernador local a un segundo plano fue, hasta cierto punto, lo esperado.

"La Presidenta es educada, pero jamás olvida", dijeron en referencia al distanciamiento muy marcado entre Sheinbaum Pardo y Villegas Villarreal, un rompimiento que se dio después de aquel video en el que el Gobernador vociferaba que "aquí sí había patrón".

A los operadores de la 4T ya no les sorprenden los "bandazos" públicos que ha dado Esteban Villegas en sus discursos en eventos masivos, pues un día se declara "Claudista", luego dice que le hacen los "mandados", frente a los priistas dice que se "morirá priista" y ahora sale a pedir unión en torno a la Presidenta, tratando de ganarse los aplausos de los asistentes. "Normal, no es el primer gobernador camaleónico que lo hace".

Lo que sí les llamó la atención fue que en esta gira por Durango sí hubo una preferencia acordada previamente en la agenda de la mandataria, pero no para la máxima autoridad del estado, sino para la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, a quien se le dio prioridad. "No por nada el único anuncio oficial que hizo la Presidenta fue lo del drenaje en Gómez", dijeron.

Mensajes encontrados

A los cercanos a la Presidenta de México no les ha gustado que el mandatario de Durango haya emprendido una campaña contra la 4T disfrazada de "gira municipal" con miras al 2027, en donde ha arremetido contra los políticos y operadores de Morena, "incluidos los que están bajo su control, que son bastantes y que ya están bien detectados por la plana nacional", dijeron.

No invitarlo a la entrega de apoyos con secretarios federales ni con los "servidores de la nación" fue acordado, pues el mandatario ha aprovechado los eventos oficiales para arremeter contra los legisladores de Morena y el trabajo de la 4T. "Difícilmente le volverán a dar la oportunidad de hacer caravana con el sombrero de la Federación", adelantaron.

Pero lo que sí dejaron en claro es que, a pesar de la cortesía política de la Presidenta y la educación que siempre ha mostrado con todos los mandatarios ("hasta con Maru Campos", dijeron) no se debe confundir con que Claudia Sheinbaum se olvide de algunos gestos y que no tenga toda la información de lo que ocurre en Durango. "Todo, con santo y seña".

A la 4T 'chilanga' tampoco se le olvida que el próximo año en Durango se renovará el Congreso del Estado, donde el Gobernador buscará a toda costa mantener su única carta de negociación para el 2028, aunque saben que actualmente no cuenta con perfiles competitivos bajo su mando que le permitan estar tranquilos.

Además, adelantaron que en Morena nacional ya están trabajando en una estrategia enfocada a Durango para evitar que los "PRIMORES" locales vayan a ponerla en riesgo, a sabiendas que el PAN local no representa un riesgo electoral pues es una filial priista.

De vuelta a la realidad

Así que, lo más relevante en las redes sociales del Gobernador de Durango fue destacar que sí existe una buena relación con la Presidenta, como si eso fuera a opacar la crisis de credibilidad que el mandatario acarrea por los señalamientos de posibles investigaciones en su contra, además de las secuelas en seguridad que habrá cuando terminen los operativos militares en el estado.

Por lo pronto, el mandatario y su equipo tienen que volver a la cruda realidad en la que las fuerzas federales siguen incautando armas, droga, explosivos y vehículos blindados que sus corporaciones de seguridad jamás notaron, además de seguir con los recortes de personal y, como lo adelantaron, ver cómo seguir endeudando al estado.

Eso sí, no hay que sorprenderse si durante las próximas semanas lo que más presuma en el Estado, a falta de resultados, sea un dueto musical "sorpresa" en la Feria.