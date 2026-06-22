La Presidenta impulsa el deporte en Durango con nuevas canchas y rehabilitación de espacios: Iván Gurrola

El coordinado de regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega, celebró que a sólo dos meses de haber arrancado los trabajos para la construcción de espacios deportivos en el estado de Durango, estos serán entregados en los próximos días.

Iván Gurrola indicó que dentro del programa Mundial Social, impulsado por el Gobierno de México, se concluirán los trabajos de construcción de veintisiete nuevas canchas deportivas, además de la rehabilitación de once espacios existentes.

“Estos nuevos espacios deportivos vienen a fortalecer el tejido social de las familias en Durango y son una esperanza para la formación de miles de jóvenes que desarrollarán sus capacidades en estas canchas casi profesionales”, señaló el entrevistado.

Gurrola Vega recordó que hace casi dos meses la secretaria de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, visitó el estado y anunció una inversión cercana a los 50 millones de pesos, para la edificación de estos espacios deportivos que se encuentran distribuidos en municipios como Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Guadalupe Victoria, Canatlán, Nuevo Ideal, Pueblo Nuevo, Nazas y Pánuco de Coronado.

Para finalizar el regidor morenista, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum, le está cumpliendo a Durango, con la implementación de obras sociales, obras hidráulicas, acciones de vivienda y más de 800 mil apoyos en programas sociales a menos de dos años de su gobierno.