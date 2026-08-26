La rebelión de las 33 horas

México no está listo para las guerras intestinas de Morena.

Y las 33 horas que duró la rebelión de Rubén Rocha Moya acaban de demostrarlo.

En uno de los episodios más grotescos de la política mexicana reciente, el gobernador de Sinaloa regresó tras meses de licencia, desafió a su partido y aparentemente también a la Presidenta y, apenas 33 horas después, volvió a pedir licencia indefinida.

Durante décadas, México construyó instituciones que, con todos sus defectos, amortiguaban las tensiones políticas: contrapesos, organismos autónomos, tribunales, fiscalías y hasta un andamiaje para administrar la relación con Estados Unidos.

Buena parte fueron debilitados, subordinados o vaciados desde dentro.

Y aquí la paradoja de concentrar el poder: ¿qué sucede cuando quienes lo concentran comienzan a pelearse?

La famosa cohesión del movimiento siempre fue una quimera. La naturaleza humana y la política hacen insostenible la unanimidad cuando hay poder, dinero, candidaturas, sucesiones, complicidades o intereses en juego.

Durante años las diferencias se escondieron detrás de una figura indiscutible y después se administraron mediante un pacto de continuidad. Era cuestión de tiempo para que apareciera la realidad: un sistema de lealtades que empieza a devorarse a sí mismo.

Rocha fue una primera grieta.

Sheinbaum reconoció que no sabía de su regreso: se enteró por redes sociales. Una explicación que no la deja bien parada en ningún escenario. Si no sabía, su aparato de inteligencia falló estrepitosamente. Si sabía, no pudo detenerlo. Ignorancia o impotencia. Ninguna habla precisamente de control.

Pero todavía más reveladora fue su tardía reacción: un día entero para terminar hablando en código. Sin mencionar a Rocha, advirtió que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación”. Morena se deslindó, los gobernadores cerraron filas con la Presidenta y Rocha reculó.

Sheinbaum frenó la asonada. No significa que haya neutralizado a quienes la hicieron posible. Durante años ha descartado cualquier ruptura con López Obrador. “No hay ruptura; al contrario, hay continuidad”, aseguró en 2025.

Después del Rochagate, resultará mucho más difícil sostener la ficción de un movimiento monolítico. Alguien creyó que Rocha podía regresar sin avisarle a la Presidenta. Y alguien tuvo que convencerlo, horas después, de volver a irse.

¿Quién? No lo sabemos. Todo ocurrió frente a los mexicanos y, a la vez, en absoluta opacidad: mensajes en código, destinatarios implícitos, deslindes, silencios y ninguna explicación.

El resultado es todavía más absurdo. Dicen que no hay elementos para proceder contra Rocha, pero tampoco lo quieren gobernando. Ni procesado ni exonerado. Ni dentro ni fuera. Suspendido.

Esto demuestra que hay algo peor que el blindaje burdo o la exoneración descarada: el limbo como estrategia de gobierno. Y revela hasta qué punto los ciudadanos resultamos intrascendentes para un poder al que ni siquiera le preocupa el costo político de no hacer nada.

Pero esa estrategia no puede durar indefinidamente.

Vendrán las candidaturas de 2027, la sucesión de 2030 y nuevas presiones desde Washington sobre funcionarios mexicanos bajo sospecha de vínculos con el crimen organizado.

México llegará a esas batallas con menos contrapesos, instituciones independientes y mecanismos capaces de contenerlas.

Ese es el verdadero peligro de concentrar el poder: deja indefenso al ciudadano frente al gobierno y al país frente a las peleas de quienes gobiernan.

Mientras arriba se disputan poder, cand idaturas y superv ivenc ia política, abajo siguen la violencia, las desapariciones, la extorsión y la impunidad.

Controlan el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la mayoría de las gubernaturas y las fiscalías. Pero ante la impunidad, de pronto nadie puede hacer nada.

Qué curioso: se jactan de tener todo el poder…salvo el necesario para asumir responsabilidades.