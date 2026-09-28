La restricción de celulares en escuelas no alcanza ante la magnitud de la exposición

La Alianza por la Salud Alimentaria reconoció la restricción de celulares en escuelas, pero llamó a regular las plataformas digitales y publicidad para proteger a niñas, niños y adolescentes.

“La protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital no puede limitarse a lo que ocurre dentro de las escuelas. Es necesario avanzar hacia una regulación integral que contemple también la responsabilidad de las plataformas digitales, el diseño de sus servicios, el uso de datos personales, los algoritmos, la publicidad dirigida y las prácticas comerciales que se aprovechan de las vulnerabilidades de esta población”, se estableció.

Y es que, con base en la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2023, el 83 por ciento de las niñas, niños y adolescentes (NNA) declaró utilizar internet y 68 por ciento señaló utilizar alguna plataforma digital . Entre las plataformas más utilizadas se encuentran YouTube, con 78 por ciento, y TikTok, con 47 por ciento.

Además, la mayor parte del consumo digital ocurre fuera de la escuela: 84 por ciento de la conexión se realiza mediante una red móvil y 90 por ciento mediante una red fija en el hogar, mientras que el uso de internet en la escuela representa únicamente entre seis y 10 por ciento. El periodo de mayor conectividad también ocurre fuera del horario escolar: 70 por ciento de la actividad se concentra durante la tarde.

Por lo que la regulación en las escuelas no alcanza a abordar la dimensión del problema ni la magnitud de la exposición de NNA a los entornos digitales. De esta manera, NNA no son protegidos de los daños que las plataformas y sus prácticas les están generando.

La discusión debe, por tanto, ampliarse para atender las prácticas, el modelo de negocio, de estas plataformas y responsabilizarlas de los daños que están generando.