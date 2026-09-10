La salud mental debe asumirse como un asunto público que requiere prevención: Regidora

Un llamado a fortalecer las políticas públicas de salud mental y cuidados, para que ninguna persona tenga que enfrentar sola una crisis, destacó la regidora Mariana Verduga Palencia en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

La regidora manifestó que las instituciones y dependencias deben ser capaces de responder ante las necesidades de salud mental y brindar el acompañamiento que se requiere.

Dijo que la prevención comienza en lo más cercano, en una familia que sabe escuchar, una comunidad que acompaña, una escuela que identifica señales de alerta y en las instituciones que tienen las herramientas para responder cuando alguien pide ayuda.

Verduga destacó que “hablar de cuidados va más allá de la atención a niñas y niños, personas mayores o personas con discapacidad ; implica también reconocer la importancia del cuidado emocional y la salud mental”.

A nivel municipal, comentó que se han desarrollado acciones de prevención, orientación y acompañamiento en salud mental, pero se seguirá impulsando una agenda que coloque los cuidados y la salud mental como asuntos públicos.