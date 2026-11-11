La Secretaría de Finanzas ya no sabe a quién echarle la culpa por la falta de dinero

Franklin Corlay Aguilar, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, está preocupado por no poder cuadrar los números para el cierre de año, por lo que ha tratado desesperadamente de aparentar que son las dependencias las que han excedido su gasto.

La circular que se filtró hace unas semanas, donde se les advertía a los burócratas que ya no habría recursos para "disposición libre", llevaba toda la intención de intentar hacer quedar mal a quienes dirigen dependencias y organismos descentralizados, en lugar de asumir su responsabilidad por la mala gestión. Incluso a los mandos de distintas dependencias les pareció ilógico que se hablara de "recursos de disposición libre" cuando desde hace años Corlay Aguilar y un par de operadores muy cercanos al gobernador Esteban Villegas son quienes controlan todas las nóminas.

SOBRAN LAS EXCUSAS

El único dato preciso que ha confirmado la propia Secretaría de Finanzas del Estado es la de un déficit de más de 4 mil 600 millones de pesos, pero desde hace meses ha tratado de deslindarse, primero argumentando "recortes federales", luego retrasos en pagos y ahora culpando a otros de "exceder su gasto". La circular admite tibiamente que los "ingresos propios efectivos se han ubicado por debajo de lo esperado", es decir, que las proyecciones en las que basaron el presupuesto del 2026 no fueron las correctas y a pesar de eso el gasto del Gobierno del Estado no se fue ajustando en la primera mitad del año.

Aquí la pregunta interesante es: ¿por qué los ingresos propios efectivos se han ubicado por debajo de lo esperado?, ¿Acaso reconoce Finanzas que la situación económica del Estado es mala, a pesar de que el propio Villegas Villarreal lo ha negado hasta el cansancio?

¿NO QUE ERA SU “JALE”?

Apenas hace unos meses, en la glosa del cuarto informe de Gobierno, se dio a conocer un video en el que Franklin Corlay -reunido con los diputados en el Congreso- se desvivía en elogios hacia el mandatario estatal, asegurando que no había "mejor hombre para el peor momento" que vivía Durango. Pero también, el Secretario de Finanzas aseguró a los legisladores que era su "jale" generar los ingresos a los que se estaba comprometiendo para gastar, pues esa cantidad que proponía ante los diputados cada año es lo que proponía él, no las dependencias.

"Si no llegamos a ese nivel que nos comprometimos, valiente favor le voy a hacer al Estado, a la ciudadanía y a los municipios", dijo... ¿y luego?, ¿qué pasó? Las cuentas que el mismo funcionario hizo no le salieron. No por nada, en lugar de respaldar a sus funcionarios, el Gobernador prefirió seguirle la corriente a Corlay Aguilar para no echar abajo sus discursos políticos de culpar al Gobierno Federal por "recortes federales" que no hay cómo comprobar.

Y FALTA DICIEMBRE

Si para finales de octubre la situación ya estaba complicada, como lo reconoce la misma Secretaría de Finanzas, falta afrontar la parte más pesada: los aguinaldos y prestaciones de fin de año. Como cada año, distintos organismos suelen acudir al Gobierno del Estado para pedir una "ayuda" que les permita cumplir con los compromisos, desde Gobiernos Municipales hasta la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), quienes están acostumbrados a los "rescates financieros", aunque en los últimos años solo han recibido negativas.

Esteban Villegas asegura que no habrá problema para cumplir con dichos compromisos, pero los burócratas cada vez creen menos en las palabras del mandatario estatal, quien lleva meses con una narrativa de crecimiento económico imposible de sostener. La incertidumbre ya no solo es la constante en la iniciativa privada, pues ahora los burócratas también están preocupados con repetir lo que sucedió en los últimos meses del sexenio de José Rosas Aispuro Torres, cuando tuvieron que salir a las calles a exigir el pago de sus prestaciones.

Sea como sea, Finanzas ya no halla qué hacer para poder cumplir con los compromisos de fin de años y ya se está operando con las fuerzas políticas para poder solicitar un nuevo crédito que les permita salir librados, por lo menos, hasta el fin de año. Veremos.

VERDADES Y RUMORES