La Selección Durango Femenil vence 2-1 a Necaxa Sub-19 en duelo de preparación hidrocálido

La Selección Femenil de Fútbol de Durango obtuvo un triunfo por marcador de 2-1 en su visita frente al conjunto de Necaxa Femenil Sub-19, como parte del calendario de partidos de preparación que el combinado representativo sostiene de manera constante ante fuerzas básicas de instituciones pertenecientes a la Liga MX Femenil.

El encuentro disputado en territorio hidrocálido se resolvió a favor del cuadro visitante gracias a las efectivas anotaciones de Renata Cabrales y Deestiny Rodríguez. Ambas futbolistas concretaron las oportunidades ofensivas necesarias para inclinar la balanza y asegurar el resultado favorable durante el desarrollo del compromiso.

Sostienen el reciente buen nivel

Dentro del esquema táctico utilizado para esta gira, el cuerpo técnico determinó la inclusión activa de diversos elementos de la categoría Sub-15. Esta decisión exigió que jugadoras de menor edad enfrentaran a rivales con mayor recorrido y exigencia física dentro de la estructura del balompié profesional juvenil.

Esta actuación reciente da continuidad al antecedente registrado en la Ciudad de México, donde la escuadra duranguense sostuvo duelos de fogueo con saldo positivo frente a las filiales de América y Cruz Azul, consolidando de este modo un ritmo constante de competencia fuera de su localidad habitual.

Buscan llevarlas al máximo nivel

El programa de partidos busca exponer al talento local a estándares de exigencia superiores y ritmos de juego propios del circuito profesional. La confrontación directa contra canteras altamente estructuradas permite evaluar el desempeño táctico y físico del grupo frente a futbolistas inmersas en sistemas de formación continua.

Tras este resultado favorable, la Selección Durango continuará con su plan de entrenamientos para afinar detalles colectivos, dando seguimiento al proceso de desarrollo de las distintas categorías juveniles con miras a sus próximas participaciones en competencias de carácter regional y nacional dentro del balompié mexicano.