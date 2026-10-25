La Selección Durango Máster 45 conquista el cuadrangular rumbo al Nacional de Maxibaloncesto

La Selección Durango Máster 45 confirmó que atraviesa un gran momento al conquistar el cuadrangular de preparación organizado por COMELEC Material Eléctrico, tras imponerse con claridad 64-35 al conjunto anfitrión en la final disputada en el gimnasio de la Sección 44.

El representativo duranguense dominó el encuentro de principio a fin gracias a una defensa intensa y un ataque efectivo que terminó por marcar diferencias desde los primeros minutos. La escuadra mostró solidez colectiva y dejó buenas sensaciones de cara a los compromisos que afrontará en las próximas semanas.

Se coronan en suelo duranguense

En el apartado individual, Cristian Gándara encabezó la ofensiva campeona con 16 puntos, mientras que Jesús Mercado aportó 14 unidades para convertirse en piezas clave durante el partido por el título. Del lado de COMELEC, los más destacados fueron José Manuel Salas, con nueve tantos, y Carlos Medina, con siete.

Más allá del trofeo, el cuadrangular tuvo un valor especial como examen competitivo para equipos que se preparan para eventos de mayor exigencia. Días antes del certamen ya se había planteado como una oportunidad para que los representativos locales afinaran aspectos tácticos y físicos antes de sus próximos retos.

Próximos retos profesionales

La Selección Durango Máster 45 enfoca ahora toda su atención en el Campeonato Nacional de Maxibaloncesto que se celebrará en Nuevo León, una de las competencias más importantes del calendario mexicano de la disciplina y que reúne a cientos de jugadores veteranos de todo el país.

Por su parte, la Selección COMELEC continuará su preparación rumbo al Mundial de Maxibaloncesto. Este torneo forma parte del circuito impulsado por la Federación Internacional de Maxibaloncesto (FIMBA), organismo que promueve competencias para jugadores mayores de 30 años en distintas categorías alrededor del mundo