La selección duranguense Sub-15 evaluará su nivel ante las canteras de América y Cruz Azul

Con la firme intención de medirse ante las canteras de la Liga MX Femenil, la plantilla Sub-15 de Durango concluyó su ciclo de entrenamientos locales antes de emprender el traslado rumbo a la Ciudad de México para disputar una serie de choques amistosos.

El itinerario de la escuadra norteña contempla enfrentamientos de alta exigencia en las instalaciones de Coapa y La Noria, recintos deportivos donde encararán directamente a los representativos de las Águilas del América y Cruz Azul.

Derrocharán talento ante grandes clubes

El grupo, respaldado por la columna vertebral de la Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano (ESIMA), afronta el reto tras destacar en el plano nacional con un cuarto sitio en Juegos Conade y el bicampeonato de la Liga Nacional Femenil.

Esta gira por el centro del país busca evaluar la respuesta táctica de la escuadra ante ritmos de juego más intensos, midiendo además su capacidad de adaptación fuera de territorio duranguense frente a estructuras de formación profesional.

Experiencia y valor deportivo

Para el cuerpo técnico local, chocar ante filiales de primera división representa un examen clave en el desarrollo colectivo, permitiendo detectar de forma oportuna áreas de corrección antes de encarar los compromisos oficiales de fin de año.

A la par del rendimiento deportivo, la estancia en la capital del país servirá como un escaparate directo para las jugadoras ante cazatalentos del circuito profesional. La delegación duranguense abrirá su cartelera de cotejos en los campos de Coapa.