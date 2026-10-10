La selección femenil de Durango cae 2-0 en cotejo amistoso ante Tigres Sub-19 en Nuevo León

La selección femenil de fútbol de Durango cayó dos goles a cero ante su similar de Tigres Sub-19 en un partido amistoso de preparación disputado en la cancha del Estadio Nuevo León. El cotejo sirvió como escenario para medir el rendimiento del plantel duranguense frente a una escuadra de cantera profesional.

A pesar de la derrota, el encuentro permitió al equipo visitante dar rodaje a futbolistas pertenecientes a categorías juveniles. En la alineación de la escuadra duranguense tuvieron participación jugadoras de las generaciones 2010, 2011, 2012 y 2013, quienes sumaron minutos de competencia ante una exigencia superior.

Las más importantes en el terreno de juego

Entre las futbolistas más jóvenes que vieron acción destacó el desempeño de Fernanda Rentería. Con apenas 13 años de edad, la jugadora sumó tiempo en la cancha con el cuadro mayor del estado, posicionándose como una de las integrantes de menor edad en el proyecto deportivo.

El partido también marcó el reencuentro de la selección con Vero Hernández, exintegrante del conjunto duranguense que actualmente milita en la estructura de Tigres. La presencia de la futbolista en la plantilla rival reflejó la transición de atletas locales hacia el fútbol formativo de la Liga MX Femenil.

Buscan consolidar su buen nivel

El enfrentamiento en la capital neoleonesa formó parte de la agenda de partidos de fogueo programados para el conjunto visitante. El cuerpo técnico busca consolidar el ritmo futbolístico del plantel mediante enfrentamientos contra filiales de clubes del máximo circuito.

Con este resultado, el combinado de Durango concluye esta etapa de preparación en suelo regiomontano. Las jugadoras mantendrán sus sesiones de entrenamiento en los próximos días con el objetivo de afinar detalles tácticos de cara a sus compromisos oficiales del presente ciclo deportivo.