La Selección Mexicana Sub-20 clasifica al Mundial y Alex Diego fija su meta en Los Ángeles 2028

La Selección Mexicana Sub-20 amarró formalmente su clasificación a la Copa Mundial Uzbekistán-Azerbaiyán 2027 tras imponerse con autoridad por 4-0 ante Panamá en los cuartos de final del Campeonato de la Concacaf. El triunfo no solo aseguró el ansiado regreso al certamen global, sino que también consolidó la propuesta futbolística liderada desde el banquillo por el director técnico Álex Diego.

El conjunto nacional tomó las riendas del encuentro desde los primeros minutos a través de una sólida presión alta. La apertura del marcador llegó a los 33 minutos por conducto de Juan Echilvestre, quien aprovechó un balón parado para rematar de cabeza. Durante el complemento, el Tricolor mantuvo la intensidad para liquidar el partido y asegurar su lugar entre los semifinalistas.

Los Juegos Olímpicos, el siguiente paso

Al finalizar el duelo, Álex Diego valoró la actuación de sus dirigidos, destacando que el pase mundialista es un paso fundamental dentro del proyecto. El entrenador resaltó el compromiso del plantel juvenil, asegurando que el grupo tiene claras las metas trazadas y ha sabido responder con madurez en los momentos de máxima exigencia a lo largo del certamen.

Respecto al objetivo de acceder a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el timonel enfatizó que resulta vital competir en escenarios internacionales de jerarquía. Diego manifestó que competir en torneos de este calibre deja una enseñanza enorme y un bagaje único, reafirmando que el grupo mantiene una ambición intacta por conquistar el boleto olímpico que otorga el título regional.

Buscarán neutralizar a la 'Hoja de Maple'

Con el boleto al Mundial asegurado, el cuerpo técnico priorizó enfocarse de inmediato en el choque de semifinales ante Canadá. El estratega nacional señaló que, aunque la clasificación debe celebrarse plenamente, el equipo debe retomar la preparación sin relajaciones, concentrándose en ajustar detalles defensivos y mantener la contundencia colectiva para afrontar la siguiente etapa eliminatoria de este certamen continental.

En el plano físico, el Tri Sub-20 concluyó la serie de cuartos de final sin contratiempos médicos, garantizando contar con la plantilla completa para la fase decisiva. Con plantel disponible y convicción colectiva, la representación mexicana encara el cierre del torneo con la firme meta de alzar el trofeo de la Concacaf y dar un paso firme rumbo a la justa olímpica.