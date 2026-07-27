La Selección Mexicana Sub-20 doblega a Costa Rica con 10 hombres y avanza en el Premundial

La Selección Mexicana Sub-20 firmó una actuación de jerarquía en el Estadio Cuauhtémoc al derrotar 2-0 a Costa Rica en la segunda jornada del Grupo B del Premundial de Concacaf 2026. En un choque de alta intensidad táctica y roces físicos, el conjunto tricolor amarró el liderato en Puebla, sobreponiéndose a jugar con diez hombres casi todo el complemento para consumar un triunfo categórico.

Primer Tiempo

Desde el silbatazo inicial, el cuadro centroamericano planteó un trámite rocoso para interrumpir la circulación local. Costa Rica amenazó al minuto 9 con un disparo cruzado de Kionel Estrada que pegó en la red exterior, mientras las faltas cortaron el ritmo, destacando un fuerte golpe entre Matías Cordero y Francisco Valenzuela al minuto 21. México resistió la fricción y buscó variantes en ataque.

El estallido en las tribunas llegó al minuto 43 desde el punto penal, donde Hugo Camberos ejecutó un cobro cruzado para vencer a Ian O'Rourke y firmar el 1-0. Costa Rica respondió antes del descanso con un potente remate de Emmanuel Hernández, pero el portero Juan Liceaga realizó una atajada providencial a los 45+4 para preservar la ventaja mexicana.

Segundo Tiempo

El guion cambió al minuto 50' con la expulsión directa del guardameta Juan Liceaga tras un contacto con los tachones al despejar un balón dividido. La inferioridad numérica obligó el ajuste táctico tricolor y el ingreso del arquero Cristian Navarrete. Costa Rica adelantó líneas, aunque su opción más clara mediante un tiro libre al minuto 55 terminó en la barrera.

Pese al hombre de menos, la escuadra local asestó el golpe definitivo al minuto 60. Diego Sandoval orquestó un ataque y sacó un disparo cuyo desvío en el zaguero M. Cordero descolocó a Ian O'Rourke para establecer el 2-0. A partir de ese momento, México administró la posesión del balón con enorme personalidad bajo el júbilo de la afición.

El tramo final mantuvo el drama cuando al minuto 87 el tico Kaden Farrier fue sancionado por cortar una opción clara de gol. Sin embargo, tras revisar la repetición en el VAR, el árbitro anuló la tarjeta roja directa. Costa Rica careció de ideas para descontar en la reposición ante el sólido bloque defensivo mexicano.

Una victoria de oro

Con este triunfo, México suma seis puntos para asegurar el liderato del Grupo B y visar su boleto a los cuartos de final del Premundial Sub-20. Costa Rica se queda con tres unidades y disputará su clasificación a la siguiente ronda en la jornada de cierre.