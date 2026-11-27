Durante los próximos días, el INE tomará la que posiblemente sea la decisión más importante de todo el proceso electoral. O, mejor dicho, la que podría tener mayor impacto. Y es que, dependiendo de cómo interprete el artículo 54 de la Constitución, definirá en buena medida la integración de la próxima Cámara de Diputados.

La disposición se ha citado una y otra y otra vez, pero vale tenerla presente: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.

Si el INE y, eventualmente, el Tribunal Electoral (TEPJF) avalan un nuevo fraude a la Constitución, Morena y sus aliados muy seguramente volverán a contar con la mayoría calificada. Y harán con ella lo que han hecho en los últimos años: reformar la Constitución a su antojo, repartir nombramientos a su gusto y no negociar casi nada con nadie de la oposición.

El problema es añejo y se ha señalado hasta el cansancio. Hace casi seis años, en un artículo (”La sobrerrepresentación como fraude a la Constitución”) Juan Jesús Garza Onofre y yo mostramos un problema que sigue siendo, en esencia, el mismo. Los partidos (primero el PRI y el PVEM, después Morena y sus aliados) “han utilizado las normas que regulan la formación de coaliciones para hacer un fraude a la Constitución”.

A veces, el truco consiste en postular a militantes ajenos. Ahí están los diputados sandía, verdes por fuera y rojos por dentro (priistas disfrazados de pevemistas), o la postulación de Mario Delgado (militante de Morena, exdirigente de Morena y secretario de un gobierno de Morena) como candidato del PT. Otras veces, como ha ocurrido recientemente, se trata de candidatos del PT o del PVEM que no deben sus triunfos a los votantes del PT o del PVEM, sino a los votos de Morena. Son, en pocas palabras, triunfos de Morena que no cuentan para Morena. Esta es la alquimia, el fraude, de los convenios de coalición.

De esta forma, las reglas del régimen de coaliciones se han utilizado para eludir el tope de 8 puntos. Más específicamente, para multiplicarlo artificialmente. Si compite un partido en solitario, el tope es de 8 puntos. Si son dos, como el PRI y el PVEM, es de 16 puntos. Si son tres, como Morena, el PT y el PVEM, es de 24 puntos. Y así sucesivamente.

Quién quita que en 2030, con algún nuevo satélite, sean cuatro los partidos oficialistas y lleguemos a un tope artificial de 32 puntos.

Hoy, en 2026, el problema es el mismo. O, mejor dicho, es el mismo, pero es mayor, mucho mayor. Porque la sobrerrepresentación en 2024 fue grotesca. Menos del 55 % de los votos se tradujo en casi el 73 % de la Cámara.

Y el remedio, o al menos uno de los remedios, también es el mismo. Lo dijimos en 2020 y hay que repetirlo ahora. Basta con que los límites de sobrerrepresentación se verifiquen también en las coaliciones y no sólo en los partidos, como lo hizo el propio TEPJF en 2000. Para eso el INE no necesita una nueva reforma ni una nueva ley. Necesita interpretar la Constitución de manera sistemática y pensando en sus finalidades. Porque la Constitución no se lee como un instructivo de electrodomésticos.

Y porque la finalidad declarada de la reforma no fue otra que lograr una “mayor simetría, entre porcentajes de votación y porcentajes de representación”.

Lo dijimos muchísimos, y no lo dijimos sólo en 2024, sino desde hace años. Esto debe corregirse. Y esto puede corregirse. Si en el INE o en el TEPJF todavía lo dudan, deberían (re)leer el voto particular de la entonces magistrada Janine Otálora en la sentencia que avaló la sobrerrepresentación de 2024 (SUP-REC-3505/2024 y acumulados). Fue la única que votó en contra y la única que lo dijo con todas sus letras. Hoy ese voto es, me parece, una de las mejores guías para quien entiende que la Constitución es un documento que encarna valores y cumple funciones en una democracia constitucional.

El voto de Otálora tiene todo lo que cabría esperar de una jueza constitucional. Reconoce el error, pues admite que las interpretaciones de la Sala Superior han generado “una distorsión al sistema electoral mexicano”. Sostiene que, cuando “la realidad ha superado la norma”, un tribunal constitucional “debe revalorar la interpretación”. Advierte que el criterio vigente “implica un retroceso hasta 1988”. Y propone una alternativa distinta: que los triunfos cuenten a favor de quien puso los votos, es decir, “contabilizar la diputación al partido que aportó los votos para lograr el triunfo”.

Queda claro, por tanto, que alternativas hay. El INE y el TEPJF pueden volver a ser lo que deben ser, garantes de la democracia, y acercarnos a ese principio elemental según el cual todos los votos deben valer lo mismo, o al menos tanto como jurídicamente sea posible. O pueden seguir siendo lo que han sido hasta ahora: dos instituciones que reproducen un criterio nefasto que ha potenciado la regresión autoritaria. De que pueden, pueden. Falta que quieran. Sabemos que no van a querer. Pero se lo vamos a seguir diciendo, para que nadie pueda alegar después que no sabía, o que no podía.

X: @jmartinreyes