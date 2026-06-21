La soledad del portero

No he querido sustraerme -por momentos- a la alucinación colectiva de este mundial de futbol. No olvido que México es un país desgarrado por el dolor. Un dolor infligido, en gran medida, por un régimen que desde hace siete años ha destruido las instituciones del país y la vida de cientos de miles de familias. Pero me ha emocionado la festiva esperanza que millones de personas depositan en el equipo tricolor. Lo que se reveló dentro de la cancha es lo de menos. Ya no importa si son muy buenos o si llegan a avanzar mucho más allá en el torneo. Lo que se reveló fuera de la cancha es lo importante: esas ganas que tenemos los mexicanos de gritar nuestro amor a México. Sé que el régimen lo está usando -como utiliza todo- para capitalizarlo políticamente. Pero la gente no grita ¡Viva Morena! La gente grita, todavía grita, ¡Viva México! Pensando en ellos escribo estas líneas.

Es lindo ver jugar a los porteros. Han sido los héroes efímeros de este mundial, también efímero.