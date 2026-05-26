'La Tía' apoyó la campaña de Carlos Manzo y después vendió armas al grupo que lo mató, revela la Fiscalía

El caso del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sigue revelando nuevos vínculos que muestran el nivel de infiltración del crimen organizado en entornos políticos y sociales. De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, una de las detenidas clave, identificada como Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, no solo formó parte de la estructura criminal que ejecutó el homicidio, sino que también tuvo cercanía previa con el propio edil.

De operadora política a pieza criminal

Según las investigaciones, “La Tía” habría tenido participación en actividades relacionadas con la campaña política de Carlos Manzo , lo que posteriormente le permitió conocer dinámicas internas, movimientos y contactos cercanos al entonces alcalde. Esta cercanía se convirtió en un factor clave dentro de la planeación del crimen.

Con el avance de las indagatorias, la Fiscalía determinó que la mujer pasó de tener un rol aparentemente político o social a integrarse directamente en una célula del crimen organizado vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Cómo se vio involucrada?

Uno de los elementos más delicados del caso es que “La Tía” presuntamente vendió armas al grupo que finalmente ejecutó el asesinato de Manzo. Además, las autoridades la señalan como responsable de filtrar información estratégica sobre operativos policiales, lo que facilitó la movilidad y operación de la célula criminal.

Su papel no era menor, fungía como enlace de inteligencia y logística dentro del grupo liderado por un operador criminal conocido como “El Congo”, quien también ha sido identificado como pieza clave en la estructura delictiva detrás del homicidio.

Una red criminal más amplia

La detención de “La Tía” forma parte de una investigación más amplia en la que han sido capturadas más de 20 personas relacionadas directa o indirectamente con el asesinato del exalcalde.

Las autoridades han señalado que esta red no solo ejecutó el ataque, sino que también incluía labores de vigilancia, filtración de información y coordinación logística , lo que evidencia un esquema bien estructurado.

Investigaciones continúan

La Fiscalía de Michoacán mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más implicados, tanto dentro del crimen organizado como en posibles entornos políticos.

El caso continúa en desarrollo y se perfila como uno de los más complejos en materia de seguridad y justicia en la entidad, al combinar elementos de infiltración política, crimen organizado y corrupción estructural.