La UNAM, las trampas en la admisión y la inteligencia artificial

La UNAM publicó el pasado viernes 17 de julio los resultados del examen de admisión del ciclo escolar 2026- 2027/1 que presentaron 158 mil 712 aspirantes de los que 21 mil 962 aprobaron (14%), 132 mil 36 reprobaron (84%) y tres mil 174 cuyas pruebas fueron canceladas por “conductas contrarias a lo establecido en la convocatoria” (2%). Más allá del eterno debate sobre el alto número de rechazados, el pase automático y el deficiente nivel académico reflejado en los máximos de aciertos obtenidos en cada licenciatura para conseguir la admisión, ahora se presentó un problema que mucho tiene que ver con el hecho de que el examen se realizó por primera vez en línea.

Las trampas presumiblemente cometidas, corroboradas por el notable aumento del número de aciertos en los exámenes y denunciadas por aspirantes rechazados, llevaron a que el rector Leonardo Lomelí Vanegas ordenara el pasado martes 21 de julio la revisión de resultados y la elaboración de un informe sobre el que se establecerán reglas de supervisión más rigurosas para las próximas pruebas que ya se aplicarán en línea de manera regular.

Los aciertos máximos del examen de selección para la carrera de urbanismo pasaron de los 83 en 2025 a 99 en este año, es decir, 16 aciertos más. Igualmente, la cantidad de aspirantes del año pasado fue de 180, mientras que en 2026 disminuyó a 125. Aun así, el número de aciertos subió de manera notable.

En Medicina, nueve aspirantes sacaron puntaje perfecto, cuando el año pasado solamente dos lo lograron, cifra ésta que ha sido consistentemente baja durante los últimos años.

Por otra parte —añaden los jóvenes denunciantes— hay un buen número de aspirantes que sacaron entre cero y ocho aciertos que “evidentemente son perfiles falsos que entraban para obtener preguntas y venderlas o ayudar a otros aspirantes”.

De ser así, estaríamos ante un gigantesco fraude de grupos que, aprovechando la alta demanda de ingreso a la máxima casa de estudios, llegan a cobrar hasta cincuenta mil pesos para asegurarlo. O, muy probablemente, ante trampas de los aspirantes, que aprovecharon que el examen era en línea para recurrir al uso de la inteligencia artificial (IA).

En cualquier caso, tendría responsabilidad la empresa Territorium Life que fue la contratada por la UNAM para aplicar su primer examen de admisión en línea y a la que podría multar con hasta cuatro millones de pesos si se descubren deficiencias en la vigilancia y control en alguno de los dieciséis puntos pactados para evitar que los alumnos hicieran trampa.

El de la IA es un tema que atañe a la UNAM no sólo por los efectos que como el señalado tiene que ver en sus procesos operativos y de gestión, sino porque es un conocimiento, un avance tecnológico que la máxima casa de estudios tiene la responsabilidad de analizar “y guiar su uso en beneficio del interés general”, según dijo el rector Lomelí Vanegas al instalar el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial.

La tarea es apremiante puesto que hay en el país un abismo de desconocimiento técnico de la programación y uso de la IA, que potencia una posible influencia ominosa para los derechos humanos, según el debate en curso.

Para el tamaño de nuestra economía, tenemos en el país muy pocos especialistas en inteligencia artificial, de acuerdo con la propia UNAM. Son unos once mil con experiencia de al menos dos años, pero solamente unos mil cien con la categoría de altamente especializados. Organismos empresariales informan, a su vez, que la demanda de especialistas en IA crece aceleradamente y hasta ahora dispone de 68 mil vacantes. Otros tantos serían necesarios para cubrir la demanda presente y de corto plazo.

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