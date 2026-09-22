La verdad sobre si Peso Pluma no puede volver a México, según la periodista Anabel Hernández

El nombre de Peso Pluma volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que comenzaran a circular versiones sobre una supuesta imposibilidad para que el cantante regresara a México.

Durante una reciente intervención, Hernández fue cuestionada directamente sobre la versión de que Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del intérprete, no podría volver a territorio mexicano.

¿Cuál es la situación de la "Doble P"?

La periodista hizo una distinción importante entre las versiones que circularon en redes sociales y la información que asegura haber recibido de fuentes estadounidenses.

Hernández señaló que no tiene conocimiento de que Peso Pluma tenga prohibido ingresar a México. Por el contrario, explicó que la información que posee estaría relacionada con Estados Unidos, donde presuntamente el cantante habría perdido un permiso que le permitía permanecer en aquel país.

De acuerdo con lo expresado por la periodista, fuentes estadounidenses le habrían indicado que el intérprete de corridos tumbados se encontraría entre las personas a quienes se les retiró dicho permiso.

Hasta ahora, sin embargo, no existe una confirmación pública por parte de alguna autoridad migratoria estadounidense que respalde oficialmente esa versión . Tampoco se ha presentado públicamente documentación que permita conocer las características del supuesto permiso o las razones de su posible retiro.

¿Entonces Peso Pluma puede regresar a México?

Con base únicamente en lo dicho por Hernández, no existe información confirmada que indique que Peso Pluma tenga impedido regresar a México.

La confusión habría surgido al mezclar dos versiones diferentes, una supuesta restricción relacionada con México y otra referente a su situación migratoria en Estados Unidos. Por ello, la periodista puntualizó que desconocía cualquier impedimento para que el cantante volviera a territorio mexicano y que su información se concentraba en la presunta pérdida de un permiso estadounidense.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente una resolución de alguna autoridad mexicana que establezca una restricción de entrada contra el artista.

La periodista retomó antiguos señalamientos del cantante

Durante sus declaraciones, Anabel Hernández también retomó investigaciones previas relacionadas con Peso Pluma y supuestos vínculos con personas relacionadas con el crimen organizado.

La periodista hizo referencia a declaraciones atribuidas a Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, quien en una entrevista realizada anteriormente por Hernández habría señalado una presunta relación entre el cantante y Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como “El Nini”.

Hernández ha presentado estos señalamientos como parte de testimonios y fuentes utilizadas en su trabajo periodístico. No obstante, dichas versiones no equivalen por sí mismas a una determinación judicial ni prueban que Peso Pluma haya cometido algún delito.