Arzobispo de Durango condena la muerte de Scarlett, mujer trans asesinada

El 2 de noviembre es una fecha para honrar a los fieles difuntos y para recordar que “esta vida es una peregrinación” en la que un día se rendirán cuentas, enfatizó el arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez, en el marco del Día de Muertos.

Asimismo, lamentó el fallecimiento de las personas que han sido víctimas de violencia y condenó de manera particular el homicidio de Scarlett, mujer trans de Durango, al enfatizar que “la vida no le pertenece a nadie” y que cualquier asesinato es repudiable.

En esta fecha, la iglesia católica hizo un llamado a que “no recordemos la muerte con desesperación, sino con la firme esperanza de la resurrección y la vida”.

Resignación y recuerdo

Por su parte, en su homilía del Día de Muertos, el padre Noé Soto, expuso que esta es una fecha en la que se hace referencia a la iglesia purgante porque se ora para que se perdonen las faltas de quienes fallecieron, para que puedan trascender.

Refirió que se exhorta a la resignación, que no es conformismo, sino dar un signo diferente a lo que se vive ya que la muerte acaba con la vida física de los seres queridos pero prevalece la creencia de la vida plena y eterna.

“Podríamos quedarnos con el dolor de la pérdida de un ser querido o podríamos pensar en el agradecimiento porque el Señor nos lo concedió”, dijo.

Y llamó a afrontar las adversidades con esperanza y a recordar ya que cuando una persona recuerda, vuelve a los acontecimientos que dan vida. Enfatizó que “recordar es repetir en el corazón” y que “el amor es más fuerte que la muerte”.

Finalmente, exhortó a hacer perdurar la tradición de honrar y venerar a los fieles difuntos.