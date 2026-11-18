Un sujeto logró apoderarse de mercancía de una tienda de autoservicio y escapar a bordo de una motocicleta, luego de amenazar con un arma blanca al guardia de seguridad que intentó impedir el robo, durante hechos registrados la tarde del martes 17 de noviembre en la ciudad de Durango.

El atraco ocurrió aproximadamente a las 15:30 horas en la sucursal de Chedraui ubicada sobre la calle Nazas, de la colonia Vergel del Desierto, hasta donde se trasladaron elementos de la Policía Municipal.

En el establecimiento, los agentes se entrevistaron con el guardia de seguridad privada y fue quien reportó lo sucedido.

De acuerdo con la versión del trabajador, un individuo de aproximadamente 27 años ingresó al establecimiento y se apoderó de mercancía, situación de la que se percató el vigilante, quien intentó detenerlo.

Sin embargo, al verse sorprendido, el sujeto sacó de entre sus pertenencias un cuchillo con el que amenazó al empleado, para posteriormente abandonar el establecimiento y emprender la huida.

El presunto ladrón escapó a bordo de una motocicleta en colores rojo y negro, con placas de circulación del estado de Durango, características que fueron proporcionadas a los elementos de seguridad pública.

Debido a que el individuo ya no se encontraba en el lugar cuando arribaron los policías, estos orientaron al trabajador sobre el procedimiento para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango, sin que se precisara el monto de lo robado.