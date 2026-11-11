Ladrón asalta a mujer y a niña de 11 años en Durango; agredió a la menor y le quitó un celular

Una menor de edad fue víctima de un robo cuando regresaba de un encuentro deportivo en compañía de su madre, luego de que un sujeto presuntamente las siguiera por c alles de la colonia Tejada Espino, en la ciudad de Durango, hasta acercarse a la niña para despojarla de su teléfono celular y agredirla físicamente.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 14:45 horas del martes 10 de noviembre, en las inmediaciones de la calle Francisco I. Madero, cerca de la calle Ingenieros Mecánicos, donde la afectada, de 11 años de edad, fue interceptada por un desconocido.

De acuerdo con el reporte realizado por María, madre de la menor, ambas regresaban de un juego cuando comenzaron a ser seguidas por un individuo, quien aprovechó el momento para aproximarse a la niña y quitarle el teléfono celular que llevaba consigo.

La mujer señaló que el presunto responsable no solamente se apoderó del aparato, sino que también agredió físicamente a su hija durante el incidente.

Respecto a las características del señalado, la reportante indicó que se trataba de un hombre que vestía pantalón negro, playera roja y sudadera gris, información que proporcionó a las autoridades con la finalidad de facilitar su identificación y posible localización, sin que se estableciera hacia dónde escapó después de cometer el robo.

El caso quedó registrado mediante un reporte al número de emergencias 911, por lo que corresponderá a las autoridades realizar las investigaciones para esclarecer lo sucedido e identificar al responsable, tomando en consideración que la víctima es una menor de edad que, además de sufrir el robo de su teléfono celular, fue objeto de una agresión física.