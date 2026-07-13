Ladrón en bicicleta arrebata cartera con 17 mil pesos a mujer en Valle Verde

Una mujer fue víctima de un robo la mañana de este domingo mientras esperaba el transporte público en la colonia Valle Verde. Un sujeto que se desplazaba en bicicleta le arrebató la cartera que llevaba en las manos y escapó antes de que pudiera pedir ayuda.

El reporte fue atendido por elementos de la Policía Investigadora de Delitos, quienes acudieron a un domicilio de la privada de las Vainillas, donde se entrevistaron con la afectada, identificada como Sofía Magdalena Cisneros.

La mujer relató que se encontraba en la esquina de su vivienda esperando el camión cuando sacó dinero de su cartera. En ese momento, un hombre que circulaba en una bicicleta color negro se acercó y le arrebató el objeto para después huir.

De acuerdo con su declaración, el presunto responsable es de tez moreno claro, complexión delgada y vestía pantalón negro, camisa del mismo color y una cachucha. Tras cometer el robo, escapó con rumbo desconocido.

La cartera contenía documentación personal, diversas credenciales y la cantidad de 17 mil pesos en efectivo, dinero que, según explicó la afectada, utilizaría para entregar el pago de una tanda.

A pesar de la rapidez con la que ocurrieron los hechos, la víctima logró proporcionar a las autoridades las características físicas y de vestimenta del presunto responsable, información que será integrada a la investigación.

Los agentes orientaron a Sofía Magdalena para que presentara la denuncia formal ante el Agente del Ministerio Público, mientras la Fiscalía General del Estado de Durango inició las indagatorias para tratar de identificar y localizar al autor del robo.