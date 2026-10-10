Ladrón lanza pirotecnia para robar tienda en Barrio de Analco; empleada intentó detenerlo | VIDEO

Un sujeto utilizó un artefacto pirotécnico para distraer a la empleada de una tienda de abarrotes ubicada en el Barrio de Analco, de la ciudad de Durango, y apoderarse del dinero de la caja registradora, para posteriormente escapar tras amenazar de muerte a la trabajadora, este viernes por la noche.

El robo quedó registrado en una cámara de videovigilancia del establecimiento, donde se observa cómo el individuo enciende un artefacto pirotécnico y lo arroja hacia el interior del negocio, procurando que cayera lo más alejado posible del área donde se encontraba la caja registradora.

Al percatarse de lo ocurrido, la empleada se dirigió hacia el lugar donde había caído el artefacto para intentar apagarlo, momento que fue aprovechado por el presunto delincuente para ingresar rápidamente al establecimiento y sustraer la gaveta de la caja registradora donde se guardaban los billetes.

Sin embargo, la trabajadora descubrió las intenciones del sujeto y trató de impedir el robo, por lo que se produjo un forcejeo entre ambos. El hombre logró imponerse físicamente y salir del establecimiento con el dinero en su poder, no sin antes amenazar de muerte a la mujer para evitar que continuara enfrentándolo.

De acuerdo con vecinos del sector, el presunto responsable había permanecido durante buena parte del día recorriendo las calles del Barrio de Analco, ofreciendo sus servicios para lavar vehículos, actividad que, según sospechan, pudo haber utilizado para observar los movimientos del establecimiento y posiblemente identificar viviendas que permanecen solas durante varias horas.

Ante lo sucedido, habitantes del sector solicitaron a las corporaciones de seguridad reforzar los recorridos de vigilancia para evitar nuevos robos, además de pedir que se investiguen las imágenes captadas por las cámaras de seguridad para identificar y detener al responsable, quien logró escapar con el dinero, cuyo monto no fue precisado.