Ladrón madruga y se lleva motocicleta de una vivienda del fraccionamiento Canelas

Una motocicleta fue robada durante la madrugada del sábado cuando se encontraba estacionada frente a un domicilio del fraccionamiento Canelas, en la ciudad de Durango; el momento del hurto habría quedado registrado en video.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 09:45 horas del 29 de agosto, en un domicilio ubicado sobre el andador Playa Cayaquito, luego de que la propietaria se percató de que la unidad ya no estaba.

Según la información recopilada, la motocicleta había sido dejada estacionada frente a la vivienda desde aproximadamente las 02:00 horas, sin que aparentemente se registrara alguna situación sospechosa en ese momento.

Horas después, Alejandra López Montiel descubrió que la unidad había desaparecido, por lo que revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad con las que cuenta en el lugar.

En los videos presuntamente se observa el momento en que una persona se lleva la motocicleta; sin embargo, la afectada señaló que no reconoce al individuo que aparece en las imágenes.

La unidad robada es de la marca Honda, línea CB190, modelo 2016, de colores rojo y negro, sin placas de circulación.

Tras realizar el reporte, la afectada proporcionó a las autoridades los videos del robo y se trasladó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente y solicitar la investigación del caso.