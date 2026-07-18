Ladrones abren coche, encuentran duplicado de llaves y lo roban; ocurrió en el Nuevo Durango

Un automóvil de modelo reciente fue robado la noche de este viernes del exterior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Nuevo Durango I, en la capital del estado. El propietario se percató del hurto al salir de su vivienda y notar que la unidad ya no se encontraba en el lugar donde la había estacionado.

El reporte fue recibido alrededor de las 21:30 horas en una casa ubicada sobre la calle Democracia, cerca de la avenida Nuevo Durango, hasta donde acudieron elementos de seguridad para tomar conocimiento de los hechos.

El vehículo robado es de la marca Dodge, línea Attitude, modelo 2023, color rojo, con placas de circulación GBH-012-C del estado de Durango. Como característica particular, la unidad presenta un pequeño golpe en la defensa delantera.

Al entrevistarse con el reportante, Emmanuel, este explicó que el automóvil permanecía estacionado frente al domicilio desde horas antes y que, al salir para utilizarlo, descubrió que ya no estaba.

Durante las primeras investigaciones, el afectado comentó que días atrás accidentalmente dejó las llaves dentro del vehículo y solicitó a un familiar que le llevara un duplicado para abrirlo. Sin embargo, las llaves originales permanecieron en el interior del automóvil y ya no fueron retiradas.

El reportante manifestó que no sospecha de alguna persona en particular y señaló que el vehículo pertenece a su hermano, Juan Carlos, quien actualmente trabaja en la ciudad de Chihuahua, por lo que no se encontraba en Durango al momento del robo.

Las autoridades iniciaron el reporte correspondiente y recomendaron a la familia presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Durango para que el vehículo sea incorporado a las bases de datos de búsqueda y continúen las investigaciones para tratar de localizar la unidad y dar con los responsables.