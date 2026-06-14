Ladrones aprovechan ausencia de moradores y saquean dos viviendas en Durango capital

Durante la madrugada de este domingo se registraron al menos dos robos a casa habitación sin violencia en distintos puntos de la ciudad de Durango, donde los delincuentes aprovecharon la ausencia de los propietarios para ingresar y apoderarse de diversos artículos electrónicos.

En la Luz del Carmen

El primer caso fue reportado pasada la medianoche, en un domicilio ubicado sobre la calle 6 de Junio, en la colonia Luz del Carmen.

De acuerdo con la información recabada, los moradores acababan de llegar a su vivienda cuando descubrieron que habían sido víctimas de la delincuencia. Al revisar el inmueble, se percataron de que les habían robado una televisión.

Elementos de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y orientar a los afectados sobre el procedimiento correspondiente para interponer la denuncia ante la autoridad ministerial.

Colonia Bello Amanecer

Horas más tarde, cerca de las 04:00 de la madrugada, se reportó un segundo robo a casa habitación, ahora en un domicilio de la calle 4, en la colonia Bello Amanecer.

En este caso, el propietario informó que al regresar a su domicilio encontró la vivienda abierta y con diversas pertenencias revueltas, además de que los responsables habían cortado el suministro de energía eléctrica.

A simple vista, el afectado detectó el robo de una pantalla y unas bocinas, aunque no se descartó que al realizar una revisión más detallada pudieran faltar otros objetos de valor.

Las autoridades iniciaron las primeras diligencias para ambos casos y exhortaron a la ciudadanía a reforzar las medidas de seguridad en sus viviendas, ya que los robos a casa habitación se han registrado de manera frecuente en la capital del Estado.