Ladrones aprovechan ausencia de moradores y saquean vivienda en Fidel Velázquez II

Un robo a casa habitación fue reportado la mañana de este viernes en el fraccionamiento Fidel Velázquez II, luego de que desconocidos ingresaran a un domicilio y se apoderaran de diversos aparatos electrónicos.

El reporte se recibió alrededor de las 06:00 horas en una vivienda ubicada en la calle Talabarteros, entre Manicuristas, donde el propietario informó que al regresar encontró daños en la chapa de la puerta principal.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, los presuntos responsables forzaron el acceso principal para ingresar al inmueble, el cual permaneció solo durante toda la noche.

Al revisar el interior de la casa, el afectado se percató de la falta de una televisión y unas bocinas, por lo que solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad mediante el número de emergencias.

Elementos policiacos tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las primeras diligencias para recabar información que permita identificar a los responsables del robo.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía reforzar las medidas de seguridad en sus viviendas, especialmente cuando permanecerán deshabitadas por varias horas, y denunciar de inmediato cualquier actividad sospechosa en sus colonias.