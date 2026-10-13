Ladrones atracan dos escuelas de Durango

Dos planteles educativos de la ciudad de Durango fueron blanco de la delincuencia, luego de que durante la mañana del lunes 12 de octubre se reportaran robos y daños en sus instalaciones, donde los responsables se apoderaron de diversos objetos e incluso destruyeron parte del mobiliario.

En el fraccionamiento Silvestre Revueltas

El primero de los casos fue reportado aproximadamente a las 11:00 horas, en el jardín de niños Gorrión, ubicado en la calle del mismo nombre, cerca de Colibrí, en el fraccionamiento Silvestre Revueltas, donde personal del plantel descubrió que personas desconocidas habían ingresado a las instalaciones.

De acuerdo con la información proporcionada, los delincuentes lograron entrar a una bodega después de desprender mediante cortes de soldadura uno de los barrotes de protección, lo que les permitió acceder al interior y apoderarse de una bocina.

El robo fue descubierto cuando el personal llegó al jardín de niños y observó los daños en la protección de la bodega, así como la ausencia del equipo de sonido, por lo que solicitó la intervención de las autoridades para reportar lo sucedido.

Poblado El Refugio

El segundo caso se registró apenas unos minutos después, aproximadamente a las 11:15 horas, en otro plantel educativo ubicado en las inmediaciones del arroyo del Conejo, cerca del poblado El Refugio, en la zona rural del municipio de Durango.

En este lugar, el personal encontró que personas desconocidas habían sustraído las llaves de agua de los lavabos, además de causar destrozos en los sanitarios. También se percataron de que los responsables aparentemente intentaron llevarse los tinacos, aunque no consiguieron retirarlos del inmueble.

Según lo manifestado por el reportante, los daños y el robo fueron descubiertos al llegar a la escuela durante la mañana del lunes, por lo que se presume que los responsables ingresaron durante el domingo. Ambos hechos fueron reportados a las autoridades para que se investigue lo ocurrido y se trate de identificar a los responsables.