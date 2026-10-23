Ladrones asestan tres robos a viviendas de Durango en una tarde

Tres robos a casa habitación fueron reportados durante la tarde en distintos sectores de la ciudad de Durango, donde personas desconocidas aprovecharon la ausencia de los propietarios para ingresar a los inmuebles y apoderarse de aparatos electrónicos, muebles y otros objetos de valor.

En Las Palmas

El primero de los casos se registró aproximadamente a las 14:30 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle Maravillas, de la colonia Las Palmas, donde el afectado, identificado como Miguel, solicitó la presencia de las autoridades tras descubrir que personas desconocidas habían ingresado a su vivienda.

De acuerdo con su declaración, los responsables presuntamente brincaron una de las bardas para introducirse al inmueble, de donde sustrajeron varias televisiones, cuadros y cobijas, entre otros artículos. El robo fue descubierto cuando los habitantes se percataron de que faltaban diversas pertenencias.

Fraccionamiento María Luisa

Una hora después, alrededor de las 15:30 horas, se recibió otro reporte de robo en una vivienda ubicada sobre el circuito María Fernanda, del fraccionamiento María Luisa, donde una mujer identificada como Claudia descubrió que le habían sustraído una estufa de leña que mantenía en el patio de su domicilio.

La afectada explicó que, al regresar a su vivienda, encontró la puerta abierta y posteriormente se percató de que la estufa había desaparecido. Señaló que se trataba de un artículo de costo elevado, aunque no precisó su valor comercial ni proporcionó características de los posibles responsables.

En la José Revueltas

El tercer robo fue reportado aproximadamente a las 17:45 horas, en una vivienda de la calle Silvestre Revueltas, de la colonia José Revueltas, donde el propietario, identificado como José Sebastián, regresó a su domicilio y encontró sus pertenencias revueltas, por lo que comenzó a revisar el inmueble y descubrió que le faltaban varios objetos.

Entre los artículos robados se encuentran una bicicleta Trek Marlin 7 de color negro, una computadora portátil Lenovo del mismo color, controles de videojuegos Xbox y una tableta electrónica. Los tres hechos fueron reportados a las autoridades para su atención, sin que hasta el momento se tenga información sobre personas detenidas o la recuperación de los objetos sustraídos.