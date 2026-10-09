Ladrones atracan taller de electrónica, en pleno Centro de Durango

Ladrones hicieron de las suyas en un taller de electrónica en la Zona Centro de la ciudad de Durango, de donde sustrajeron diversas herramientas y equipo especializado, luego de forzar una de las chapas del establecimiento.

El robo fue reportado durante el mediodía del jueves 8 de octubre, alrededor de las 12:00 horas, cuando el propietario del negocio recibió un aviso de que su local se encontraba abierto, situación que le generó preocupación.

El establecimiento afectado se encuentra sobre la calle Progreso, cerca de su cruce con Negrete, en pleno Centro Histórico de la capital duranguense.

De acuerdo con la información proporcionada por el denunciante, identificado como Noé, personas desconocidas habrían aprovechado la ausencia de personal para ingresar al taller, luego de forzar una de las chapas de acceso.

Una vez dentro del inmueble, los responsables se apoderaron de diversas herramientas de trabajo, así como de equipo utilizado para la reparación de aparatos electrónicos, sin que se precisara la cantidad de artículos sustraídos.

Hasta el momento se desconoce el monto económico de lo robado, así como la identidad de los responsables, quienes lograron retirarse del establecimiento sin ser detectados.

Ante esta situación, el afectado realizó el reporte correspondiente a las autoridades, con la finalidad de que se investigue lo sucedido y se trate de recuperar el equipo y las herramientas sustraídas, indispensables para las actividades de su negocio.