Ladrones de motos no dan tregua en el Centro de Durango

Los robos de motocicletas continúan dando de qué hablar en la Zona Centro de la ciudad de Durango, donde los delincuentes siguen aprovechando cualquier oportunidad para llevarse este tipo de vehículos estacionados en la vía pública.

Uno de los casos más recientes ocurrió la noche de este martes 1 de septiembre, cuando fue reportada la desaparición de una motocicleta que había sido dejada sobre la calle Aquiles Serdán, cerca del cruce con Constitución.

Según la información proporcionada al número de emergencias 911, el propietario estacionó la unidad mientras realizaba algunas compras; sin embargo, cuando regresó minutos después, descubrió que la motocicleta ya no se encontraba en el sitio.

La unidad robada es de la marca Italika, línea 280Z, modelo 2025, de colores gris, negro y rojo, con placas del estado de Durango y número de serie LLCK5PLR0SC116189.

Como seña particular, la motocicleta no cuenta con la luz intermitente del lado izquierdo, característica que podría facilitar su identificación en caso de ser localizada circulando o abandonada en algún punto de la ciudad.

El caso tomó un giro peculiar cuando las autoridades se comunicaron al número telefónico desde el cual se realizó el reporte. Una mujer respondió y aseguró que ella no había solicitado la presencia policiaca, sino que momentos antes había prestado su teléfono a una persona que no conocía, aparentemente para ayudarla ante la situación que enfrentaba.

Pese a esta circunstancia, quedó registrado el reporte por la desaparición de la motocicleta, otro caso que se suma a los robos de este tipo de vehículos en calles del Centro Histórico, donde los propietarios enfrentan el riesgo de que unos cuantos minutos sean suficientes para quedarse sin su medio de transporte.