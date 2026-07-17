Ladrones dejan sin bomba de agua a un kínder de la colonia Juan Escutia

Personal de un jardín de niños ubicado en la colonia Juan Escutia descubrió la mañana de este jueves el robo de una bomba de agua, sin que se encontraran daños o señales de violencia en los accesos al plantel.

El reporte fue recibido alrededor de las 08:15 horas, cuando María Soto Landeros informó a las autoridades que, al llegar al kínder localizado sobre el bulevar José María Patoni, esquina con avenida De las Rosas, detectaron la ausencia del equipo.

De acuerdo con la información proporcionada, durante la inspección no se observaron chapas forzadas ni daños en puertas o ventanas, por lo que se presume que quien cometió el robo, logró ingresar y salir del inmueble sin causar afectaciones visibles.

Elementos de seguridad acudieron al plantel para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las primeras diligencias, con el fin de integrar la carpeta de investigación y tratar de establecer cómo ocurrió el ilícito.

Las autoridades exhortaron a la parte afectada a formalizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para identificar a quien resulte responsable del robo.