Ladrones dejan sin campanas al templo de San Juan Diego, en Durango

Un inusual robo fue descubierto la mañana del domingo en el templo de San Juan Diego, ubicado en la colonia J. Guadalupe Rodríguez, donde desaparecieron dos campanas que formaban parte del campanario del recinto religioso.

El hecho fue reportado al sistema de emergencias poco después de las 11:30 horas, lo que movilizó a elementos de la Policía Investigadora de Delitos hasta el inmueble ubicado sobre la calle Francisco I. Madero.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con Sonia Gutiérrez Jáquez, encargada del templo, quien informó que al llegar alrededor de las 11:00 horas e intentar tocar las campanas para las actividades religiosas, descubrieron que ambas habían sido robadas.

De acuerdo con su declaración, las campanas desaparecidas eran una de gran tamaño y otra más pequeña, las cuales permanecían instaladas hasta la tarde del sábado, cuando fueron vistas por última ocasión.

Hasta el momento se desconoce la forma en que los responsables lograron retirar las piezas del campanario y sacarlas del lugar, sin que alguien advirtiera el robo.

Los elementos investigadores realizaron las primeras diligencias y orientaron a la responsable del templo para que presentara la denuncia formal ante el Ministerio Público, con el fin de iniciar la carpeta de investigación.

La Fiscalía General del Estado de Durango dará seguimiento al caso para esclarecer el robo e intentar recuperar las campanas, cuyo valor no solo es económico, sino también histórico y religioso para la comunidad que acude al templo.