Ladrones entran a vivienda de Durango sin forzar accesos; se llevaron una bicicleta, celular y tablet

Un vecino del fraccionamiento Guadalupe Victoria Infonavit fue víctima de un robo a casa habitación, luego de descubrir que personas desconocidas ingresaron a su domicilio y sustrajeron diversos objetos de valor.

El hecho fue reportado alrededor de las 12:00 horas del viernes 26 de junio, en un inmueble ubicado en el Retorno Revolución, esquina con Andador Guadiana, hasta donde acudieron elementos de seguridad para atender el llamado.

El afectado, identificado como César Julio, informó a las autoridades que acababa de llegar a su vivienda cuando se percató de que varias de sus pertenencias habían desaparecido.

De acuerdo con su declaración, los presuntos responsables se llevaron una bicicleta, un teléfono celular y una tablet, sin que hasta el momento se haya dado a conocer el monto estimado de lo robado.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los agentes fue que, aparentemente, la vivienda no presentaba daños ni huellas de violencia en puertas o ventanas, por lo que se presume que los responsables habrían ingresado utilizando algún acceso sin forzarlo.

Elementos de la corporación preventiva realizaron la inspección correspondiente en el inmueble y recabaron la información proporcionada por el propietario para integrarla a la investigación.

Las autoridades recomendaron al afectado presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, a fin de que se inicien las diligencias necesarias para tratar de identificar a los responsables y recuperar los objetos sustraídos.