Ladrones entran a vivienda y se llevan hasta la vajilla en el Durango Tierra del Cine

Una vivienda del recién creado fraccionamiento Durango Tierra del Cine fue blanco de los ladrones durante la tarde-noche del lunes, de donde sustrajeron diversos artículos y causaron daños para poder ingresar.

Fue aproximadamente a las 19:15 horas del 31 de agosto cuando el propietario solicitó la presencia de las autoridades, luego de percatarse de que personas desconocidas habían entrado a su domicilio.

Al revisar el inmueble, el afectado observó que uno de los vidrios de una ventana ubicada en la parte principal de la casa estaba quebrado, sitio por donde se presume que los responsables pudieron ingresar.

A simple vista, detectó el faltante de una licuadora, diversos trastes y vajillas nuevas , aunque se realizaría una revisión más detallada para establecer si fueron sustraídos otros objetos.

El caso fue reportado a las autoridades correspondientes para que se presente la denuncia y se inicien las investigaciones encaminadas a identificar a los responsables del robo.