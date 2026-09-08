Justicia

ROBOS

Ladrones entran por el techo y saquean una vivienda en la colonia Hipódromo

El robo fue descubierto aproximadamente a las 12:30 horas del lunes 7 de septiembre.

Ladrones entran por el techo y saquean una vivienda en la colonia Hipódromo

Ladrones entran por el techo y saquean una vivienda en la colonia Hipódromo

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una vivienda de la colonia Hipódromo, en la ciudad de Durango, fue blanco de los ladrones, quienes aprovecharon la ausencia de sus habitantes para ingresar y apoderarse de dinero en efectivo y diversos objetos.

El robo fue descubierto aproximadamente a las 12:30 horas del lunes 7 de septiembre, cuando la propietaria regresó a su domicilio, ubicado sobre la calle Tepehuanes, cerca de Simón Bolívar.

Al entrar a la casa, la afectada, identificada como Berneli, notó que había indicios de que personas desconocidas habían ingresado al inmueble, por lo que comenzó a revisar sus pertenencias.

Según el reporte proporcionado a las autoridades, los responsables habrían entrado por la parte del techo y utilizado una ventana para acceder al interior de la vivienda sin ser descubiertos.

Tras revisar el domicilio, la mujer detectó el faltante de tres bocinas, varios relojes, bolsas de mano y herramienta, además de aproximadamente 10 mil pesos en efectivo.


La afectada solicitó la presencia de las autoridades para reportar el robo y recibir orientación para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango, instancia que deberá realizar las investigaciones para tratar de identificar a los responsables.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: robos vivienda, colonia, techo, Durango,

               

                
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