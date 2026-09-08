Ladrones entran por el techo y saquean una vivienda en la colonia Hipódromo

Una vivienda de la colonia Hipódromo, en la ciudad de Durango, fue blanco de los ladrones, quienes aprovecharon la ausencia de sus habitantes para ingresar y apoderarse de dinero en efectivo y diversos objetos.

El robo fue descubierto aproximadamente a las 12:30 horas del lunes 7 de septiembre, cuando la propietaria regresó a su domicilio, ubicado sobre la calle Tepehuanes, cerca de Simón Bolívar.

Al entrar a la casa, la afectada, identificada como Berneli, notó que había indicios de que personas desconocidas habían ingresado al inmueble, por lo que comenzó a revisar sus pertenencias.

Según el reporte proporcionado a las autoridades, los responsables habrían entrado por la parte del techo y utilizado una ventana para acceder al interior de la vivienda sin ser descubiertos.

Tras revisar el domicilio, la mujer detectó el faltante de tres bocinas, varios relojes, bolsas de mano y herramienta, además de aproximadamente 10 mil pesos en efectivo.

La afectada solicitó la presencia de las autoridades para reportar el robo y recibir orientación para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango, instancia que deberá realizar las investigaciones para tratar de identificar a los responsables.